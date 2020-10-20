خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سید علی میرعمادی: اشتغال در روستاها به ویژه برای جوانان و افراد میانسال با داشتن طرح و ایده‌ها خوب در حوزه صنایع دستی، کشاورزی و دامپروری با هدف راه اندازی کسب و کار و به دست آوردن درآمد مستقل و با دریافت تسهیلات از صندوق‌های خرد روستایی است و فعالیت این صندوق‌ها نقش مهم و تأثیر گذار در ایجاد اشتغال داشته و به ماندگاری در روستاها کمک می‌کند.

با ایجاد و راه اندازی صندوق‌های خرد روستایی و فراهم شدن اشتغال پایدار در ۱۱ روستای جنوب و محروم و کمتر برخور دار دامغان به کاهش مهاجرت کمک دارد و با این موضوع می‌توان به توسعه روستایی و اشتغال برای مردان و زنان بیش از گذشته اهمیت داد و جدی گرفت و برای تقویت این امر نیاز به حمایت و همراهی مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی دارد.

صندوق‌های خرد روستایی خود اشتغالی را در روستاها افزایش داد

نماینده دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی از ایجاد و راه اندازی صندوق‌های خرد روستایی به عنوان طرح خوداشتغالی در روستاهای دامغان یاد کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای این طرح با هدف کاهش مهاجرت مردم روستاهای دامغان و خوداشتغالی را افزایش داده و افرادی که قصد مهاجرت از روستاها به شهر را دارند خود به خود کاهش می‌یابند.

علی اکبر علیزاده برمی اضافه کرد: طرح صندوق‌های خرد روستایی الگویی موفق برای توانمند سازی روستاییان محسوب می‌شود همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های متولی در ایجاد اشتغال نرخ مشارکت روستایی ۲۲ درصد است و این آمار نشان از نقش آفرینی روستاییان در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی دارد.

وی افزود: مجلس تلاش دارد با تصویب قوانین خوب و کار آمد و داشتن ضمانت اجرایی بالا با اختصاص بودجه به دولت در توسعه اشتغال بیشتر روستاییان بیکار را فراهم کند.

توانمندی اقتصادی با فعالیت صندوق‌های خرد روستایی در روستاهای محروم دامغان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از توانمندی اقتصادی با راه اندازی صندوق‌های خرد روستایی در روستاهای محروم و کمتر برخوردار در جنوب دامغان خبر داد و گفت: آموزش روستاییان و کمک به رشد و توسعه اشتغال خانگی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی است که در سطح استان به ویژه روستاهای جنوب دامغان پیگیری می‌شود.

سید حسن میرعماد افزود: مدیریت صندوق‌های خرد روستایی توسط خود روستاییان از ویژگی‌های ممتاز و حائز اهمیت است که با اجرای این طرح میزان توانمندی اقتصادی افراد کم در آمد را بالا می‌برد و عامل بازدارنده در مهاجرت افراد از روستاها به شهرها به همراه دارد.

صندوق توسعه ملی کمک کار صندوق‌های خرد روستایی در دامغان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی که با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل گرفت و بخشی از اعتبارات این صندوق به تقویت پروژه تعمیم ترسیب کربن اختصاص یافت که صندوق‌های خرد روستایی نیز زیر مجموعه این پروژه ملی است، بیان کرد: صندوق توسعه ملی کمک کار خوبی برای صندوق‌های خرد روستایی در دامغان بوده است.

جعفر مرادی حقیقی اضافه کرد: سیاست اصلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور حمایت از توسعه مناطق محروم و توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه با هدف توانمند سازی جوامع محلی است که پروژه تعمیم ترسیب کربن و صندوق خرد روستایی از جمله برنامه‌هایی بوده که در سطح ۱۱ روستای جنوب شهرستان دامغان اجرا و موفقیت‌های خوبی به همراه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: با تقویت برنامه‌های تعمیم ترسیب کربن و صندوق خرد روستایی در شهرستان دامغان به اهداف خود دست پیدا کرده و توانسته‌ایم از ظرفیت‌های بالقوه به خوبی بهره گیریم همچنین بالندگی و توسعه روستاها با توجه به روستاییان و ایجاد زمینه و فرصت اشتغال بیشتری در راستای این طرح پدید خواهد آمد.

در خاتمه باید گفت ۱۱ صندوق خرد روستایی با ۱۲ گروه و با یک هزار و ۲۶۸ نفر عضو در روستاهای جنوبی دامغان فعالیت دارد و سرمایه فعلی این صندوق دو میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۳۰۵ هزار ریال است که تاکنون به ۸۵ نفر به میزان ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۲۰ هزار ریال تسهیلات پرداخت کرد.