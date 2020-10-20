۱۰۰ پروژه مدرسه سازی در زنجان اجرا می شود

جهانگیر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اداره کل نوسازی وظیفه ساخت مدارس جدید و توسعه فضاهای آموزشی را بر عهده دارد، گفت: در این راستا برای نوسازی مدارس برنامه‌ریزی و مدیریت لازم در دستور کار است.

وی مشارکت خیرین درساخت مدارس را بسیار مطلوب اعلام کرد و یاد آورشد: زنجانی‌ها در کارهای خیر پیشقدم هستند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان، با بیان اینکه دراستان زنجان ۱۰۰ پروژه مدرسه سازی و نوسازی فضای آموزشی در دست اجرا است، گفت: از این تعداد ۱۷ پروژه توسط خیرین ساخته می‌شود و ۳۳ پروژه هم مشارکتی است و خیرین به تعهدات خود عمل کردند و تحویل نوسازی شده و اداره نوسازی هم از اعتبارات ملی ۵۰ درصد این طرح‌ها را تکمیل می‌کند.

صفری تاکید کرد: این پروژه‌ها از اول سالجاری شروع شده و مردم هم می‌توانند به سایت اداره نوسازی مراجعه کرده و در طرح آجر به آجر مشارکت کنند.

وی گفت: ۴۵۰ میلیون تومان تعهد خیرین است که ۲۰۰ نفر هم در طرح آخر به آجر دراستان مشارکت کردندو این طرح بیشتر در امر مدرسه سازی است و این اداره کل برای نوسازی مدارس تخریبی تأکید زیادی دارد چراکه توجه به این امر مهم باعث ارتقای کیفیت آموزش می‌شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان، با بیان اینکه توجه به توسعه فضاهای آموزشی، توسعه علم و دانش را به دنبال دارد، تصریح کرد: نگرانی از تخریب مدارس باید به یک دغدغه برای فعالان در عرصه تعلیم و تربیت تبدیل شود.