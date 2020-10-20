جرایم فضای مجازی در زنجان ۵۰ درصد رشد دارد

سرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفتگو با خبرنگار مهر، به وقوع جرایم در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۶ ماه سالجاری وقوع جرایم در فضای مجازی در استان بیش از ۵۰ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: ۴۱ درصد از جرایم رخ داده در فضای مجازی غیر اخلاقی و توهین به عنف است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان، با بیان اینکه از اول سالجاری تاکنون هم ۷۹ فقره جرم ملی در فضای مجازی استان زنجان رخ داده است، گفت: تاکنون ۹۰ درصد از جرایم در فضای مجازی کشف شده است.

آدینه لو با بیان اینکه مردم به پیامک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود اعتماد نکنند و با وعده هدایا و جایزه‌های مختلف میلیونی فریب افراد سودجو را نخورند، تاکید کرد: دسترسی به رایانه‌های مخابراتی در دستور کار پلیس فتا است.

آدینه لو تاکید کرد: برخی مردم در برداشت از حساب دقت نمی‌کنند و افرادی سودجو هم از موقعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب افراد می‌کنند.

وی گفت: به هنگام استفاده از ایمیل هم رمز عبور خود را محرمانه نگه‌دارند و رمز عبور برداشت از حساب بانکی را درگوشی خود ذخیره نکنند.