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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۲۵

رئیس پلیس فتا استان زنجان:

جرایم فضای مجازی در زنجان ۵۰ درصد رشد دارد

جرایم فضای مجازی در زنجان ۵۰ درصد رشد دارد

زنجان-رئیس پلیس فتا استان زنجان،به وقوع جرائم در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کرد وگفت: طی ۶ ماه سالجاری وقوع جرایم فضای مجازی در استان زنجان ۵۰ درصد افزایش دارد.

سرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفتگو با خبرنگار مهر، به وقوع جرایم در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۶ ماه سالجاری وقوع جرایم در فضای مجازی در استان بیش از ۵۰ درصد افزایش دارد.

وی اظهار کرد: ۴۱ درصد از جرایم رخ داده در فضای مجازی غیر اخلاقی و توهین به عنف است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان، با بیان اینکه از اول سالجاری تاکنون هم ۷۹ فقره جرم ملی در فضای مجازی استان زنجان رخ داده است، گفت: تاکنون ۹۰ درصد از جرایم در فضای مجازی کشف شده است.

آدینه لو با بیان اینکه مردم به پیامک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود اعتماد نکنند و با وعده هدایا و جایزه‌های مختلف میلیونی فریب افراد سودجو را نخورند، تاکید کرد: دسترسی به رایانه‌های مخابراتی در دستور کار پلیس فتا است.

آدینه لو تاکید کرد: برخی مردم در برداشت از حساب دقت نمی‌کنند و افرادی سودجو هم از موقعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب افراد می‌کنند.

وی گفت: به هنگام استفاده از ایمیل هم رمز عبور خود را محرمانه نگه‌دارند و رمز عبور برداشت از حساب بانکی را درگوشی خود ذخیره نکنند.

کد مطلب 5052015

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