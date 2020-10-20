احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی و حذف کنکور، گفت: در جلسه‌ای که با حضور برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورا داشتیم بحث مفصلی در خصوص کنکور شد.

وی ادامه داد: در این جلسه بنده اعلام کردم که کمیسیون آموزش به بحث کنکور و حذف کنکور ورود پیدا می‌کند که دبیر شورای علی انقلاب فرهنگی گفتند که شما ورود نکنید، شورا ورود کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: جمع‌بندی جلسه این شد که به‌صورت مشترک در این خصوص ورود کنیم و جلساتی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر طرحی در خصوص حذف کنکور در دستور کار کمیسیون قرار دارد که با مشورت اعضای شورا خواهد بود، در این طرح گزینش دانشجو به صورت عادلانه در دانشگاه‌های کشور انجام خواهد گرفت.

نادری افزود: اکنون در حال کار کردن بر روی این طرح هستیم که در صورتی که آماده شود اطلاع‌رسانی می‌کنیم، اما به صورت موازی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز این بحث را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: سعی ما این است که در هماهنگی دو نهاد قانون‌گذار یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی این طرح پیگیری، نهایی و عملیاتی شود.