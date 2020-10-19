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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۲:۵۴

توسط سربازان گمنام سپاه خوی صورت گرفت؛

کشف انبار احتکار ۱۷ تن آرد قاچاق در خوی

کشف انبار احتکار ۱۷ تن آرد قاچاق در خوی

ارومیه - معاون هماهنگ کننده سپاه خوی گفت: با تلاش پاسداران سپاه خوی، ۱۷ تن آرد احتکار شده از یک انبار در خوی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی جعفرزاده اظهار کرد: در پی گزارشات مردمی و با تلاش پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه خوی ۱۷ تن آرد احتکار شده از یک انبار در خوی کشف شد.

وی افزود: سودجویان و اخلال گران اقتصادی قصد داشتند این مقدار آرد را در فرصت مناسب خارج از شبکه توزیع، بفروش برساند که شناسایی و دستگیر شدند.

جعفرزاده با تقدیر از همکاری‌های دادستان و مقامات قضایی شهرستان تصریح کرد: در این زمینه ۲ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شد و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوی برخورد جدی با افراد سودجو و اخلالگر در روند توزیع آرد در خارج شبکه در اولویت برنامه‌های پاسداران گمنام سپاه خوی اعلام کرد.

کد مطلب 5052051

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