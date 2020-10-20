  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۷:۴۵

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل:

برنامه های کمک رسانی سازمان ملل در یمن متوقف می شود

برنامه های کمک رسانی سازمان ملل در یمن متوقف می شود

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از کاهش برنامه های اصلی این سازمان در یمن تا پایان سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دوگاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان برنامه‌های اصلی خود را در یمن تا پایان سال جاری میلادی کاهش می‌دهد.

وی افزود: چنانچه حمایت‌های مالی لازم از برنامه‌های سازمان ملل در یمن صورت نپذیرد از تعداد این برنامه‌ها کاسته می‌شود.

دوگاریک بیان کرد: کاهش حمایت‌های مالی از برنامه‌های سازمان ملل باعث فلج شدن عملیات بشر دوستانه در یمن شده است. عملاً ۱۶ برنامه سازمان ملل در این کشور تضعیف و یا متوقف شده است.

وی اعلام کرد: تعداد برنامه‌های اصلی این سازمان در یمن به ۴۱ برنامه می‌رسید که علاوه بر ۱۶ برنامه گفته شده، ۲۶ برنامه دیگر تا پایان سال جاری میلادی متوقف می‌شود.

دوگاریک افزود: تاکنون ۴۲ درصد از طرح بشر دوستانه سازمان ملل در یمن تأمین مالی شده است. درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد و ما شاهد گسترش ویروس کرونا در یمن نیز هستیم.

کد مطلب 5052061
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها