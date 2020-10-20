برنامه های کمک رسانی سازمان ملل در یمن متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «استفان دوگاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان برنامه‌های اصلی خود را در یمن تا پایان سال جاری میلادی کاهش می‌دهد.

وی افزود: چنانچه حمایت‌های مالی لازم از برنامه‌های سازمان ملل در یمن صورت نپذیرد از تعداد این برنامه‌ها کاسته می‌شود.

دوگاریک بیان کرد: کاهش حمایت‌های مالی از برنامه‌های سازمان ملل باعث فلج شدن عملیات بشر دوستانه در یمن شده است. عملاً ۱۶ برنامه سازمان ملل در این کشور تضعیف و یا متوقف شده است.

وی اعلام کرد: تعداد برنامه‌های اصلی این سازمان در یمن به ۴۱ برنامه می‌رسید که علاوه بر ۱۶ برنامه گفته شده، ۲۶ برنامه دیگر تا پایان سال جاری میلادی متوقف می‌شود.

دوگاریک افزود: تاکنون ۴۲ درصد از طرح بشر دوستانه سازمان ملل در یمن تأمین مالی شده است. درگیری‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد و ما شاهد گسترش ویروس کرونا در یمن نیز هستیم.