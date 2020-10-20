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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۸:۰۷

رئیس صمت گلستان:

قیمت نان در گلستان تا پایان سال تغییر نخواهد کرد

قیمت نان در گلستان تا پایان سال تغییر نخواهد کرد

گرگان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: بنا به تصمیم کارگروه گندم، آرد و نان گلستان قیمت نان تا پایان سال در استان تغییر نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان، حسین طلوعیان اظهارکرد: با عنایت به این که نان قوت غالب مردم است، علی رغم تمامی مشکلات و یارانه زیادی که دولت برای نان باید بپردازد، قیمت نان تا پایان سالجاری تغییری نخواهد کرد و مردم استان نگران این موضوع نباشند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان افزود: با توجه به گرانی قیمت آرد آزاد و اختلاف قیمت آن با آرد یارانه‌ای متأسفانه شرایط برای تخلف در این حوزه فراهم است، از این رو با تشدید نظارت‌ها و گشت‌های مشترک به دنبال شناسایی افراد متخلف هستیم و قطعاً با این افراد بشدت برخورد خواهیم کرد.

وی از مردم استان خواست هرگونه تخلف در حوزه‌های صنفی به ویژه نانوایی‌ها را به اطلاع بازرسان این سازمان برسانند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.

کد مطلب 5052066

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    نظرات

    • IR ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام اقای رئس صنعت ومعدن از نظر شما همه نانواها خلافکار هستند شما یه نانوایی را یک ماه تحویل بگیر واگر دیدی نانواها دروغ میگند که استفاده ندارند بعد روزگار شونا سیاه کن به خدا نانوا هم از همین مردم هستند

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