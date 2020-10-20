قیمت نان در گلستان تا پایان سال تغییر نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت گلستان، حسین طلوعیان اظهارکرد: با عنایت به این که نان قوت غالب مردم است، علی رغم تمامی مشکلات و یارانه زیادی که دولت برای نان باید بپردازد، قیمت نان تا پایان سالجاری تغییری نخواهد کرد و مردم استان نگران این موضوع نباشند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان افزود: با توجه به گرانی قیمت آرد آزاد و اختلاف قیمت آن با آرد یارانه‌ای متأسفانه شرایط برای تخلف در این حوزه فراهم است، از این رو با تشدید نظارت‌ها و گشت‌های مشترک به دنبال شناسایی افراد متخلف هستیم و قطعاً با این افراد بشدت برخورد خواهیم کرد.

وی از مردم استان خواست هرگونه تخلف در حوزه‌های صنفی به ویژه نانوایی‌ها را به اطلاع بازرسان این سازمان برسانند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.