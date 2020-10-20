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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۳۰

رئیس سازمان صمت زنجان:

مرغ با قیمت ۲۰ هزار تومان درزنجان عرضه می‌شود

مرغ با قیمت ۲۰ هزار تومان درزنجان عرضه می‌شود

زنجان-رئیس سازمان صمت زنجان،گفت: با توافق انجام شده مرغ با قیمت ۲۰ هزار تومان دراستان زنجان عرضه می‌شود.

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با توافق انجام شده مرغ با قیمت ۲۰ هزار تومان در استان زنجان عرضه می‌شود، گفت: تمام مرغداری‌ها مکلف هستند تا مرغ را در اختیار کشتار گاه‌های داخل استان قرار دهند.

وی با بیان اینکه از امروز مرغ با قیمت جدید عرضه می‌شود، اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی به موقع و کافی از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت زنجان، با بیان اینکه در خصوص تامین تخم مرغ مشکلی در استان وجود ندارد، گفت: طی روزهای گذشته هر روز ۱۵ تن گوشت مرغ منجمد و ۲۵ تن هم مرغ گوشت گرم در استان توزیع شده است.

فغفوری تاکید کرد: روزانه بیش از ۱۵۰ گوشت مرغ در استان زنجان تولید می‌شود و یک سوم این میزان گوشت جوابگوی نیاز استان است.

وی ابراز داشت: جوجه ریزی دراستان طی چند روز گذشته کاهش یافته و طی روزهای آینده جوجه ریزی در استان افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت زنجان، افزود: گوشت مرغ به اندازه نیاز بازار استان زنجان وجود دارد و هیچ نگرانی در زمینه تامین این محصول در استان وجود ندارد.

کد مطلب 5052080

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