ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با توافق انجام شده مرغ با قیمت ۲۰ هزار تومان در استان زنجان عرضه می‌شود، گفت: تمام مرغداری‌ها مکلف هستند تا مرغ را در اختیار کشتار گاه‌های داخل استان قرار دهند.

وی با بیان اینکه از امروز مرغ با قیمت جدید عرضه می‌شود، اظهار کرد: تامین کالاهای اساسی به موقع و کافی از اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت زنجان، با بیان اینکه در خصوص تامین تخم مرغ مشکلی در استان وجود ندارد، گفت: طی روزهای گذشته هر روز ۱۵ تن گوشت مرغ منجمد و ۲۵ تن هم مرغ گوشت گرم در استان توزیع شده است.

فغفوری تاکید کرد: روزانه بیش از ۱۵۰ گوشت مرغ در استان زنجان تولید می‌شود و یک سوم این میزان گوشت جوابگوی نیاز استان است.

وی ابراز داشت: جوجه ریزی دراستان طی چند روز گذشته کاهش یافته و طی روزهای آینده جوجه ریزی در استان افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت زنجان، افزود: گوشت مرغ به اندازه نیاز بازار استان زنجان وجود دارد و هیچ نگرانی در زمینه تامین این محصول در استان وجود ندارد.