افزایش بیماری های روانی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «امیربوخبوط» نویسنده صهیونیست با انتشار مقاله ای اذعان کرد که بیماری های روانی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی شدت گرفته است.

وی افزود که تعداد نظامیان صهیونیستی که طی هفته های اخیر تلاش کرده اند به کمک های روان پزشکی دست پیدا کنند به صورت گسترده ای افزایش یافته است.

این نویسنده صهیونیست ادامه داد که گسترش ویروس کرونا باعث شده افسران صهیونیست تحت فشارهای روانی قرار گرفته و نگرانی ها در میان آنها افزایش یابد.

وی نوشت که منابع پزشکی در داخل ارتش رژیم صهیونیستی افشا کرده اند که تعداد نظامیانی که به کمک های روان شناسی نیاز پیدا کرده اند طی دوره اخیر افزایش یافته است. این نظامیان در سایه گسترش ویروس کرونا، دچار تنش و نگرانی های زیادی شده اند.

این نویسنده ادامه داد: تنش های روانی بر روی کادر فرماندهی ارتش و پایگاه های آموزشی نیز تأثیر منفی گذاشته است به طوری که فرمانده یک بخش در برابر دیگر فرماندهان ناگهان زیر گریه می زند.

تاکنون تعداد زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی به ویروس کرونا مبتلا شده اند.