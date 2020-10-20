قطع میکروفون نامزدهای انتخاباتی آمریکا/ ستاد ترامپ: اشکالی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کمیته نظارت بر مناظرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، برای ممانعت از تکرار آشفتگی و درگیری‌های لفظی نامزدها، از اعمال قانون جدیدی درباره استفاده از میکروفون حین پاسخگویی به سوالات انتخاباتی خبر داد.

به این ترتیب، مادامی که هر یک از نامزدها از فرصت دو دقیقه‌ای برای پاسخگویی به یک سوال استفاده می‌کند، میکروفون نامزد دیگر قطع می‌شود تا مبادا با اظهارنظرهای خود، رشته کلام طرف مقابل را قطع کند.

این در حالی است که مناظره نخست که در تاریخ ۶ مهر برگزار شد؛ از سوی اغلب تماشاگران، رویدادی بی‌شرمانه توصیف شد چرا که جو بایدن نامزد دموکرات و دونالد ترامپ رقیب جمهوریخواه، علاوه بر قطع کلام، یکدیگر را با الفاظ رکیک چون دلقک و کندذهن خطاب می‌کردند.

ترامپ هنوز به تصمیم جدید کمیته نظارت بر مناظرات واکنش نشان نداده و مشخص نیست که آیا به بهانه نقض آزادی بیان مناظره ۲۲ اکتبر (اول آبان) را لغو می‌کند یا خیر.

اما، «بیل استپِین» مدیر کارزار انتخاباتی او طی بیانیه‌ای مدعی شد که به‌رغم قانون جدید کمیته، ترامپ به برگزاری مناظره سوم متعهد است.

این در حالی است که مناظره دوم میان دو نامزد انتخاباتی در پی ابتلای ترامپ به کووید ۱۹ لغو شده بود.