صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک کرج به اروپا

اسماعیل صارمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شهرستان کرج حدود ۷ هزار و ۷۷۲ بهرهبردار در حوزه کشاورزی فعالیت دارند، اظهار کرد: ۱۵ درصد این جمعیت را زنان روستایی تشکیل میدهند که در بخش دامداری، کشت گلخانهای و سایر بخشها فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه ۲۹ نفر از این بهرهبرداران به عنوان تسهیلگر بخش کشاورزی در دو بخش همکاری میکنند، تصریح کرد: برخی زنان روستایی در بخش آسارا هم در زمینه باغداری و هم دامداری فعالیت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با بیان اینکه زنان روستایی در بخش مرکزی این شهرستان عمدتاً در تولید صیفیجات فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: این افراد به عنوان رابط بین جهاد و کشاورزان محسوب میشوند و در ارتقای سطح دانش و استفاده از روشهای نوین کشاورزی نقش بسزایی دارند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از زنان روستایی در بخش مرکزی شهرستان کرج در زمینه تولید گیاهان دارویی ارگانیک فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه بسیاری از زنان روستایی شهرستان کرج در بخش مشاغل خانگی فعال هستند، خاطرنشان کرد: زنان روستایی در زمینه شیرینیپزی، بستهبندی خشکبار، تولید ترشی مربا، میوه خشک، عرقیجات، پخت نان، بستهبندی عسل، پرورش مرغ بومی و ماهیهای زینتی و.... به عنوان نیروی مولد نقش بسزایی در تولید محصولات کشاورزی دارند.
جمعیت زنان روستایی کشور ۱۱ میلیون است
صارمی با بیان اینکه بخشی از مشاغل کشاورزی در خصوص تولیدات ارگانیک فعالیت دارند و اگر محصولاتشان استاندارهای لازم را داشته باشند به مرحله صادرات میرسند، مطرح کرد: در بازدیدی که از یک شرکت داشتیم، در زمینه صادرات میوههای خشکشده به کشورهای اروپایی فعالیت داشت و ۹۰ درصد نیروهای این حیطه را بانوان تشکیل میدادند.
وی اظهار کرد: زنان روستایی با توجه به ظرفیت که دارند سهم بزرگی در تولید محصولات کشاورزی دارند و دوشادوش مردان در زمینه کشاورزی تلاش میکنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج بیان کرد: یکچهارم جمعیت زنان جهان را زنان روستایی تشکیل میدهند و حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت زنان روستایی در کشور ما هستند.
