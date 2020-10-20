  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۸:۵۷

در گفتگو با ملادینوف؛

هنیه: تحقق «آشتی ملی» گزینه راهبردی حماس محسوب می شود

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در جریان گفتگو با هماهنگ کننده صلح سازمان ملل در منطقه تأکید کرد که تحقق «آشتی ملی» گزینه راهبردی جنبش متبوعش به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس از طریق ویدئو کنفرانس با «نیکلای ملادینوف» هماهنگ کننده صلح سازمان ملل در منطقه گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این گفتگو در خصوص آخرین تلاش ها برای تحقق آشتی ملی میان گروه های مختلف فلسطینی بحث و تبادل نظر کردند.

هنیه در جریان گفتگوی مذکور تاکید کرد که آشتی ملی گزینه راهبردی جنبش متبوعش است و حماس مصمم به تحقق آن است.

وی همچنین به کارشکنی برخی طرف‌های خارجی بر سر راه تحقق آشتی ملی اشاره و تاکید کرد که این اقدامات در نهایت راه به جایی نمی‌برد و نمی‌تواند تلاش فلسطینیان برای تحقق وحدت را متوقف کند.

