بازگشت مردم‌سالاری در بولیوی را به فال نیک می‌گیریم

سخنگوی وزارت خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران بازگشت مردم سالاری و قدرت به نمایندگان واقعی مردم در بولیوی، پس از یکسال پرتنش را به فال نیک می‌گیرد و از دولت منتخب نیز پشتیبانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی برگزاری انتخابات در بولیوی، گفت: جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات سراسری بولیوی در فضایی آرام و با مشارکت چشمگیر رای دهندگان را به مردم این کشور و منتخبان این رقابت‌های انتخاباتی تبریک عرض می‌کند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بازگشت مردم سالاری و قدرت به نمایندگان واقعی مردم پس از یکسال پرتنش را به فال نیک گرفته و ضمن تبریک به آقای «لوییس آرسه» رئیس جمهور منتخب این کشور، پشتیبانی همه جانبه از دولت منتخب و آمادگی برای احیای همکاری‌ها و تقویت پیوندهای دوستی با این کشور را اعلام می‌دارد.

