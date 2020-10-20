به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی برگزاری انتخابات در بولیوی، گفت: جمهوری اسلامی ایران برگزاری انتخابات سراسری بولیوی در فضایی آرام و با مشارکت چشمگیر رای دهندگان را به مردم این کشور و منتخبان این رقابت‌های انتخاباتی تبریک عرض می‌کند.



وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بازگشت مردم سالاری و قدرت به نمایندگان واقعی مردم پس از یکسال پرتنش را به فال نیک گرفته و ضمن تبریک به آقای «لوییس آرسه» رئیس جمهور منتخب این کشور، پشتیبانی همه جانبه از دولت منتخب و آمادگی برای احیای همکاری‌ها و تقویت پیوندهای دوستی با این کشور را اعلام می‌دارد.