وضعیت ابتلا به بیماری کرونا در زنجان نگران کننده است

علیرضا آرمانی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وضعیت بیماری کرونا دراستان زنجان نگران کننده است، گفت: با وجود همه هشدارهای داده شده برخی از شهروندان توجهی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی ندارند.

وی اظهار کرد: روزانه پنج نفر بر اثر بیماری کرونا در استان زنجان فوت می‌کنند و این فوتی‌ها جای تاسف دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: برخی از مردم استان کرونا را باور نکردند و فکر می‌کنند یک سرما خوردگی ساده است ولی این طور نیست.

آرمانی کیا تاکید کرد: با این رفتاری که در جامعه رخ می‌دهد روزهای سختی را درخصوص بیماری کرونا در استان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بیماری کرونا در کودکان ماهیت خود را هر روز تغییر می‌دهد، ابراز داشت: علائم این بیماری هر روز تازه‌تر می‌شود و قابل شناسایی نیست.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: سرخی چشم کودکان یکی از نشانه های ابتلای کودکان به کرونا است که به محض دیدن این علائم حتماً به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه شود.

آرمانی کیا با تاکید بر اینکه وضعیت شیوع کرونا در استان زنجان نگران کنتده است، افزود: انتقال بیماری کرونا از کودکان شدید است و کودکان می‌توانند چندین نفر را آلوده کنند.