به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی صبح سهشنبه در دانشگاه فرهنگیان استان البرز با اشاره به اهمیت دقت در فرآیند مصاحبه تخصصی و صلاحیتهای عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: موتور محرکه و عامل توسعهیافتگی آموزش و پرورش کشور نیروی انسانی است که تربیت این نیروی انسانی باکفایت باید در دانشگاه فرهنگیان صورت بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: اگر قرار است آموزش و پرورش به نقطه مطلوب خود که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده برسد، باید به اقتصاد آموزش و پرورش، مدارس ابتدایی، فعالیتهای پرورشی و از همه مهمتر که رکن کمال و تعالی آموزش و پرورش است یعنی دانشگاه فرهنگیان توجه کنیم.
وی با اشاره به فرآیند مصاحبه تخصصی و صلاحیتهای عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: معرفیشدگان ۱.۵ برابر ظرفیت برای مراحل سهگانه معاینات پزشکی، گزینش و مصاحبه تخصصی در استان البرز به تعداد ۸۵۹ نفر بودند.
قاسمی با بیان اینکه از این تعداد ۴۴۳ نفر دختر و ۴۱۶ نفر پسر هستند، گفت: از این بین نهایتاً ۵۵۹ نفر برای آموزگاری و دبیری در دانشگاههای فرهنگیان استان، پردیس دخترانه امیرکبیر و پردیس پسرانه حکیم فردوسی پذیرش خواهند شد.
نظر شما