به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن اظهاراتی را در خصوص تبادل اسرا میان این کشور و ائتلاف سعودی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ما تا پیش از آزادی تمامی اسرای خود که در زندان های ائتلاف سعودی به سَر می بَرند، دست از تلاش نخواهیم کشید و به خانواده های این اسرا قول آزادی آنها را داده ایم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در بخش دیگری از سخنان خود به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه این کشور نیز اشاره و تصریح کرد: هدف اصلی و اساسی از جنگ تجاوزکارانه علیه یمن اجرای پروژه های آمریکایی، صهیونیستی در این کشور است.

المشاط در ادامه یادآور شد: ما معتقد هستیم که عربستان سعودی و امارات در واقع ابزارهای آمریکا و صهیونیسم برای اجرای پروژه های ازپیش طراحی شده هستند.