پیشرفت کیش در دو سال اخیر رضایت بخش بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه هر کجا عقلانیت، صداقت و سلامت حاکم شود، نتایج خوبی برای کشور به دست می‌آید گفت: بر اساس اقدامات صورت گرفته که حاصل صداقت، سلامت، تلاش و سختکوشی مدیران و دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد کیش بوده، با خلق ثروت و جلوگیری از تاراج اموال عمومی، گام‌های بزرگ و چشمگیری برای توسعه کیش برداشته شده که می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

عضو سابق هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: با کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری و ایجاد منابع مشروع و صحیح درآمدی، توسعه پایدار محقق می‌شود و خوشحالیم که چنین نگرشی در جزیره کیش حاکم است.

وی افزود: ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد یافتن بخش خصوصی واقعی، موجب کاهش فساد خواهد شد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه با اشاره به تلاش کیش برای تبدیل شدن به هاب نوآوری منطقه، رشد طرح‌های عمرانی و زیرساختی، فعال شدن تمام طرح‌های نیمه تمام، مشارکت با بخش خصوصی برای تسریع روند اجرای طرح‌ها، برنامه ریزی برای درآمدزایی از حوزه گردشگری سلامت، تقویت فعالیت‌های دانشگاهی و حرکت به سوی خلق برند دانشگاهی بین المللی و در نهایت رونق جزیره علیرغم شرایط ناشی از تحریم و کرونا، را اقدامات بسیار ارزنده و قابل توجهی دانسته و خواستار تداوم این رویکرد برای رسیدن به شرایط مطلوب‌تر شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه گفت: پس از قبول مسئولیت مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد، با اتکاء به خداوند متعال، بازنگری در رویه‌ها و روندهای پیشین را آغاز کرده تا با شناخت دقیق تهدیدها و فرصتها، نقشه را حرکت خود را ترسیم کنیم.

غلامحسین مظفری با اظهار خرسندی از اینکه پس از دو سال از آغاز فعالیت، کیش به شرایطی بسیار بهتر دست یافته، گفت: حاصل تلاش همکاران زحمتکش در سازمان منجر به بیرون آمدن از گرفتاری‌ها و بحران‌ها شد. در حال حاضر علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری، همه طرح‌های عمرانی کیش فعال بوده و صد در صد بودجه مصوب، تخصیص یافته است.

وی افزود: پس از دو سال، شرایط به گونه معناداری تغییر کرده است. به طوری که به دنبال اصلاحیه بودجه هستیم و قصد داریم درصدی به بودجه عمرانی اضافه شود.

در این مدت پروژه‌هایی که مدتها متوقف شده بودند، اکثراً فعال شده اند.

طرح احداث ترمینال جدید فرودگاه کیش مراحل پایانی را طی می‌کند

وی ادامه داد: طرح احداث ترمینال جدید فرودگاه نیز، فعال شده و به سرعت مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به افزایش قیمتها برای تأمین تجهیزات مورد نیاز گفت: تأمین منابع به موقع انجام شده و از این حیث مشکلی وجود ندارد. بخشی از تجهیزات نیز با اعتماد به شرکتهای دانش بنیان داخل انجام گرفت و این روند به گونه‌ای رضایتبخش در حال انجام است.

به گفته وی، با بهره برداری از ترمینال جدید، ظرفیت جابجایی مسافر در فرودگاه کیش به ۶ میلیون نفر در سال می‌رسد. این در حالی است که در حال حاضر فرودگاه امام (ره) برای پذیرش چهار و نیم میلیون مسافر در سال طراحی شده است که البته فاز توسعه‌ای در آن دیده شده است. کیش در حال حاضر، سومین فرودگاه پر تردد کشور است.

غلامحسین مظفری، اجرای روند سخت و زمان بر لایروبی اسکله ۳۵ هزار تنی کیش که بخاطر فقدان منابع مالی متوقف بود را از دیگر اقدامات مهم در دست انجام دانست که با اتکا به توان مهندسی داخل در حال انجام است و امکان پهلوگیری کشتی‌های با آبخور بالا را در کیش فراهم می‌سازد. ساخت یک جزیره کوچک نیز از محل لایروبی، دستاورد مهم دیگری برای کشور است که به موضوع گردشگری اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دیدار به تبیین این موضوع پرداخت که اجرای کارهای زیرساختی در کیش با چشم انداز حداقل ٢٥ ساله دیده شده است، گفت: برای موفقیت باید ازنگاه کوتاه مدت و تبلیغاتی دست برداشت و افق‌های بلند مدت را برای سعادت کشور و امکان رقابت با دیگران مد نظر قرار داد. با این نگرش، علیرغم افزایش هزینه‌ها هرگز به کاری برای منافع کوتاه مدت دست نزده ایم و این موضوع در توسعه شبکه فیبر نوری، سیستم تصفیه فاضلاب و دهها طرح دیگر متجلی است.

وی افزود: شورای عالی تأمین مالی سازمان که در طول یک سال هر هفته تشکیل شد، سامان درستی در حوزه مالی و کاری پدید آورد و علاوه بر جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها، ظرفیت‌های بزرگی را ایجاد کرد که نتیجه آن خروج سازمان از زیان ده بودن و حرکت در مسیر سودآوری بود. در این مدت با مساعدت ریاست محترم قوه قضائیه و دستگاه قضاء، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان که عملاً از دست خارج شده بود، هم احیا و بازگردانده شد.

غلامحسین مظفری در ادامه با اشاره به تلاش فراوان و همه جانبه برای تبدیل کیش به قطب نوآوری منطقه خلیج فارس گفت: راه اندازی برج نوآوری با هدف استقرار شرکتهای دانش بنیان که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امکان تحقق یافت، برگ زرین و گام ارزشمندی در کسب هویت جدید کیش به عنوان دروازه‌ای برای صادرات کالا و خدمات دانش بنیان است که ثمرات آن بتدریج به بار می‌نشیند.

وی گفت: بیش از ۴۰ شرکت دانش بنیان در مدت کوتاهی که از افتتاح آن می‌گذرد در این مجموعه مستقر شده اند. در این راستا، زمینی در کیش برای واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان که به تولید محصول برسند نیز در نظر گرفته شده است.

وی توجه به موضوع تولید ارزهای دیجیتال، ایجاد دهکده سلامت، راه انداری دانشگاه بین المللی جدید با همکاری دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج، تقویت مباحث اجرایی اقتصاد دریا و تسهیل روند واردات کالاهای اساسی و استراتژیک از طریق رفع موانع گمرکی را از دیگر برنامه‌های سازمان برشمرد.