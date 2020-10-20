۱۸ صفحه مجازی خرید و فروش اسلحه در مازندران بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح سه شنبه در جلسه تخصصی کارگروه رصد فضای مجازی استان گفت: با توجه به رصد جدی و تخصصی فضای مجازی در استان طی یکماه گذشته، ۱۸ صفحه مجازی فعال در زمینه خرید و فروش غیرمجاز اسلحه و مهمات شناسایی، مسدود و متخلفین به مراجع قضائی معرفی شدند.



وی با اشاره به توجه و رصد جدی متخلفین در زمینه اخلال در نظم عمومی، اوباش‌گری و… تصریح کرد: ۷۵ صفحه متخلف از اراذل و اوباش شناسایی، مسدود و تعداد ۱۰ نفر نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.



این مسئول همچنین از شناسایی ۱۰ کانال حاوی مطالب ضد اخلاقی، ضددینی و ترویج دهنده بی بند و باری و نشر اکاذیب و دستگیری ۲ نفر در این خصوص طی ماه اخیر خبر داد و گفت: متخلفین فضای مجازی در امان نخواهند بود.



دادستان مرکز استان با تاکید بر فضاسازی فرهنگی توسط فعالان فضای مجازی، اذعان داشت: دشمنان نظام و دروغ پردازی‌های سازمان یافته از طرف معاندین مسئله تازه ای نیست و ما با تمام توان در برابر اینگونه تحرکات مقاومت کرده و با شفافیت نزد مردم آنها را رسوا می‌کنیم.