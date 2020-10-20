نظم و امنیت مؤلفه‌ اساسی پیشرفت و توسعه جوامع

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله دری نجف‌آبادی و سیدعلی آقازاده به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی آمده است: این هفته فرصتی مغتنم برای تقدیر از تلاش شبانه روزی عزیزانی است که برای امنیت پایدار، سربلندی، ایجاد نظم و صیانت از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی با ایثار، فداکاری، رشادت و مجاهدت، خالصانه و مجاهد گونه آرامش و آسایش خاطر را برای مردم فراهم می‌کنند.

بی شک نقش این خدمتگزاران صدیق، ولایتمدار، انقلابی و حافظان امنیت و نظم در توسعه و تعالی نظام اسلامی بسیار چشمگیر و شایسته تقدیر است چرا که نظم و امنیت یکی از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت و توسعه جوامع در تمامی ابعاد و نعمتی عظیم است که با از خودگذشتگی و ایثار نیروهای خدمتگزار ناجا و سایر ارگان‌های موظف امروز در کشور محقق شده است.

در بخش دیگری از این پیام عنوان شده است: برقراری امنیت، مبارزه با اشرار، فتنه گران شبکه‌های فساد و جرایم در جامعه و مخصوصاً در فضای سایبری وظیفه خطیر و مهم ناجاست که تحقق آن نیازمند عزم عمومی و مشارکت و همکاری همه مردم است و در این میان نیروی انتظامی می‌تواند با آموزش عمومی و ارتقای سطح دانش جامعه در زمینه ارتقا امنیت کوشا باشد و از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برای خدمت به مردم، جامعه و جمهوری اسلامی نماید.