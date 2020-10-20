موج جدید کرونا مانع از برگزاری کنسرت در اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری تازه ترین اجرای زنده علی رهبری به خوانندگی رضا فکری در شهر زاگرب کشور کرواسی به وقت دیگری موکول شد.

ارکستر فلارمونیک زاگرب به رهبری علی رهبری و خوانندگی رضا فکری در تدارک برگزاری کنسرتی در زاگرب پایتخت کرواسی بودند. این در حالی است که گروه کر فیلارمونیک زاگرب نیز تمرین های خود را پشت سر گذاشته و ارکستر آماده رفتن به روی استیج بود اما موج جدید کرونا در اروپا به ویژه کرواسی باعث شد، این اجرا که قرار بود ۲ آبان برگزار شود، به تعویق بیفتد.

این کنسرت به اجرای قطعه «چنین گفت زرتشت» می‌پرداخت؛ قطعه‌ای که آخرین شماره از مجموعه «مادرم ایران» است.

قرار بود در این کنسرت چند تن از مقامات سیاسی و فرهنگی ۲ کشور حضور داشته باشند.