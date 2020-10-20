عبدالله نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان بوشهر در ۱۱ محور برگزار می‌شود و از همه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای برای شرکت در این جشنواره دعوت می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را افزایش و غنی‌سازی فرهنگ رسانه انقلابی در بین اصحاب رسانه، ایجاد فضای رقابتی مثبت، تزریق نشاط و امید به جامعه در کنار بیان مسائل و مشکلات صنفی حوزه اطلاع رسانی و معرفی آثار برتر به جشنواره کشوری عنوان کرد.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر زمان ارسال آثار را تا ۳۰ آذرماه عنوان کرد و ادامه داد: افراد می‌توانند آثار مربوط به بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا پایان آذرماه ۹۹ را در پایگاه جشنواره بارگذاری کنند.

وی بیان کرد: آثار در قالب‌های خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، مقاله و یادداشت، عکس، کاریکاتور، اینفوگرافی، موشن گرافی و فیلم کوتاه (ویژه شبکه‌های اجتماعی) قابل دریافت است.

نجفی اضافه کرد: محورهای اصلی جشنواره شامل جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، بصیرت و دشمن شناسی، کرونا و کمک مؤمنانه، چهل سالگی دفاع مقدس

دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، امید آفرینی، مبارزه با تروریسم و خروج آمریکا از منطقه، مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر خاطرنشان کرد: این جشنواره دارای یک موضوع ویژه استانی با عنوان سازگاری با کم‌آبی است.