به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نشست راهبردی تمدنی با موضوع «سلامت اجتماعی و آینده آن در جهان اسلام» با حضور یونس نوربخش رئیس کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی در ایران و علی ودادهیر مدیر روابط بین الملل کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی در پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی برگزار شد.
در این نشست نخست ودادهیر بر مفهوم هویت (ما) و ضرورت شکلگیری «ما» ی فراگیر در سطح جهانی تأکید و تصریح کرد: تا زمانی که حسنیاز و یا حس خطرِ پیوسته وجود نداشته باشد و تا زمانی که ما به صورت همگانی فکر نکنیم و عزم و ارادههای بزرگی از خود نشان ندهیم و بالاخره تا زمانی که فرهنگ یاریگری و همدلی در سطوحی کلانتر را تجربه نکنیم، در مواجهه با پاندمیها همچنان عاجز خواهیم بود.
در این باره ودادهیر مسئله فرقهگرایی را یکی از موانع شکلگیری مابودگی در جهان اسلام قلمداد و بر حل آن تأکید کرد.
در ادامه نوربخش علاوه بر مصارف دینی وقف (وقف مسجد) و مصارف علمی وقف (وقف مدرسه) به مسئله «وقف سلامت»، «وقف درمان» و «وقف بهداشت» در جهان اسلام اشاره کرد و اهمیت نهاد وقف بویژه «وقف در حوزه پیشگیری» (بهداشت) را خاطرنشان کرد و آن را در شکلگیری «خیر عمومی» مهم دانست.
نوربخش تأکید کرد: سنتی بودن و سنتی ماندن نهاد وقف در کشورهای اسلامی و پاسخگو نبودن نظام وقف به مسئلههای کنونی جهان اسلام باعث شده که دیگر همچون گذشته نتوان داراییهای عمومی را مدیریت کرد.
وی تصرف دولت ملتها در موقوفات و همینطور اصلاحات ارضی و تقسیم زمینهای وقفی در جهان اسلام را از جمله آسیبهای مهم در استفاده از داراییهای عمومی برشمرد.
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