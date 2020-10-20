نگرانی از اوج گیری کرونا باآغاز برگزاری عروسی ها درماه ربیع الاول

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل صبح سه شنبه در دیدار با اعضای قرارگاه سلامت و پدافند زیستی سپاه نینوا اظهارکرد: از ابتدای اسفند بیش از هزار نفر از هم استانی‌های خود را بر اثر ابتلاء به کرونا از دست داده‌ایم.

وی افزود: شرایط کرونای امروز گلستان نسبت سایر استان‌ها از وضعیت بهتری برخوردار بوده اما این شرایط شکننده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: خوشبختانه موج سوم بیماری کووید ۱۹ که در اکثر استان‌ها رخ داده در گلستان شکل نگرفته اما یکی از دغدغه‌های اصلی ما حفظ وضعیت فعلی است.

فاضل گفت: یکی از نگرانی‌های ما این است که با توجه به شروع ماه ربیع الاول مراسم عروسی شدت بگیرد و این اتفاق می‌تواند بسیار نگران کننده باشد.

وی بیان کرد: تجربه خوبی را با همکاری و همراهی سپاه و بسیج در غربالگری مردمی داشتیم که منجر به تصمیم گیری های دقیق‌تری برای ما شد.

رسالت سپاه صیانت از سلامت مردم در مبارزه با کرونا است

همچنین در این دیدار، جانشین سپاه نینوای گلستان اظهارکرد: از همان روزهای اول با ساماندهی و سازماندهی نیروها بسیجی فعالیت‌های خود را در چند بخش آغاز کردیم.

سرهنگ سید موسی حسینی افزود: گروه‌های جهادی بسیج با ضدعفونی معابر، اماکن و بیمارستان‌ها به کمک کادر درمان آمدند.

وی بیان کرد: قرارگاه معنویت و سلامت نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوا غسل، کفن و دفن بیماران کرونایی را انجام داده است.

حسینی ادامه داد: ۶۰۰ کارگاه‌های تولید ماسک و مواد ضدعفونی در سطح استان راه اندازی شده تا مشکلی از نظر کمبود ماسک نداشته باشیم.

جانشین سپاه نینوای گلستان افزود: در راستای رزمایش کمک مومنانه ۲۵۰ هزار بسته کمک معیشتی به آسیب دیدگان از ویروس کرونا توزیع شده است.

وی اضافه کرد: در مبارزه با ویروس کرونا در سپاه پاسداران انقلاب رسالت داریم هرجا کوچک‌ترین خللی در امنیت و آسایش مردم وارد شد به میدان بیاییم.