محلات منطقه ۱۰ کم برخوردارترین محلات تهران

به گزارش خبرنگار مهر، قریشی رابط شورایاری منطقه ده شهرداری تهران در جلسه دویست و چهل و چهارم شورای شهر تهران به تشریح وضعیت این منطقه پرداخت و گفت: این منطقه پرتراکم‌ترین منطقه تهران است و محله بومی با ساختارهای محلی و اجتماعی مشخص است.

وی با بیان اینکه هر ۱۰ محله این منطقه جزو کم برخوردارترین محله تهران است و بنابراین بیشترین محلات کم برخوردار در این منطقه قرار دارند. اظهار داشت: با این وجود، کمترین بودجه شهرداری به این منطقه اختصاص پیدا می‌کند.

رابط شورایاری منطقه ۱۰ گفت: این منطقه از لحاظ درآمدی جز مناطقی است چون هم درآمد شهرداری این منطقه پایین است و هم چون فضای ساخت و ساز به شدت دیگر مناطق نیست. و این دو مساله سبب می‌شود توسعه محلات کم باشد.

وی درباره ارتباط این منطقه با دیگر مناطق گفت: مشکلات این منطقه از طریق پروژه‌های خرد حل می‌شود.

قریشی با اشاره به اینکه وجود جمعیت می‌تواند خواستگاه ایجاد شبکه اجتماعی باشد، گفت: بستر فعالیت‌های اجتماعی در این محله نهفته است و می‌تواند به کاهش بزهکاری‌های اجتماعی بیانجامد.

وی تغییر شهردار منطقه ۱۰ تقدیر کرد و گفت: آمدن شهردار جدید باعث تحولاتی در این منطقه شده است.

رابط شورایاری منطقه ۱۰ شهرداری تهران گفت: ۸ عضو شورای شهر هنوز به منطقه ۱۰ نیامده‌اند.

