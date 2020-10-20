  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۹

رابط شورایاری منطقه ۱۰ شهرداری تهران:

محلات منطقه ۱۰ کم برخوردارترین محلات تهران

محلات منطقه ۱۰ کم برخوردارترین محلات تهران

رابط شورایاری منطقه ۱۰ تهران گفت: بیشترین محلات کم برخوردار در این منطقه قرار دارند، با این وجود کمترین بودجه شهرداری به این منطقه اختصاص پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قریشی رابط شورایاری منطقه ده شهرداری تهران در جلسه دویست و چهل و چهارم شورای شهر تهران به تشریح وضعیت این منطقه پرداخت و گفت: این منطقه پرتراکم‌ترین منطقه تهران است و محله بومی با ساختارهای محلی و اجتماعی مشخص است.

وی با بیان اینکه هر ۱۰ محله این منطقه جزو کم برخوردارترین محله تهران است و بنابراین بیشترین محلات کم برخوردار در این منطقه قرار دارند. اظهار داشت: با این وجود، کمترین بودجه شهرداری به این منطقه اختصاص پیدا می‌کند.

رابط شورایاری منطقه ۱۰ گفت: این منطقه از لحاظ درآمدی جز مناطقی است چون هم درآمد شهرداری این منطقه پایین است و هم چون فضای ساخت و ساز به شدت دیگر مناطق نیست. و این دو مساله سبب می‌شود توسعه محلات کم باشد.

وی درباره ارتباط این منطقه با دیگر مناطق گفت: مشکلات این منطقه از طریق پروژه‌های خرد حل می‌شود.

قریشی با اشاره به اینکه وجود جمعیت می‌تواند خواستگاه ایجاد شبکه اجتماعی باشد، گفت: بستر فعالیت‌های اجتماعی در این محله نهفته است و می‌تواند به کاهش بزهکاری‌های اجتماعی بیانجامد.

وی تغییر شهردار منطقه ۱۰ تقدیر کرد و گفت: آمدن شهردار جدید باعث تحولاتی در این منطقه شده است.

رابط شورایاری منطقه ۱۰ شهرداری تهران گفت: ۸ عضو شورای شهر هنوز به منطقه ۱۰ نیامده‌اند.
 

کد مطلب 5052163
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها