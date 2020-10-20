سردار محمد مهدیان نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری بیش از ۸۰۰ نفر اراذل و اوباش در لرستان، اظهار داشت: این تعداد از ۲۳ مرداد ماه تا کنون در استان دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از این افراد را توجیه، ارشاد و اظهار کرده ایم، گفت: کسانی که بخواهند برای مردم در فضای مجازی و حقیقی برای مردم خودنمایی کنند از سوی نیروی انتظامی مورد برخورد جدی قرار می‌گیرند.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه لرستان چهار سال متوالی در کشور در زمینه جمع آوری سلاح و مهمات رتبه اول را داشته است، افزود: کسانی که اقدام به تهیه و یا توزیع سلاح غیر مجاز می‌کنند از سوی نیروی انتظامی مورد برخورد شدید قرار می‌گیرند.

سردار مهدیان نسب با تاکید بر اینکه در شش ماهه ابتدایی امسال بیش از ۱۸ هزار مهمات در استان کشف کرده ایم، بیان داشت: همچنین حدود دو هزار اسلحه در سطح استان کشف کرده ایم.