پشتیبانی از «ناجا» مأموریت همیشگی وزارت دفاع است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست راهبردی وزارت دفاع ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و با تقدیم سلام و درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای نیروی انتظامی، گفت: با توجه به استمرار مأموریت‌های خطیر نیروی انتظامی، عملاً شهادت‌ها در صحنه‌های مختلف مستمراً اتفاق می‌افتد و این باب در نیروی انتظامی همواره باز است و نیروهای مجاهد، سربلند و عزیز نیروی انتظامی همیشه در مقابله با کسانی که شرارت می‌کنند، جانشان را در طبق اخلاص گذاشته که در برخی موارد منجر به شهادت آنان می‌شود، به همین خاطر اظهار ارادت و سلام خود را در این نشست به محضر شهدا، خانواده شهدا و جانبازان نیروهای انتظامی که جانفشانی می‌کنند تقدیم می‌کنیم.

وی افزود: امنیت برای همه ملت‌ها، به ویژه ملت بزرگ ایران که با تهدیدهای متعددی از سوی دشمنان خبیث روبه‌روست، بسیار حائز اهمیت است و درک این نکته برای مردم عزیز ما که دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، شرارت‌های منافقین و اتفاقات مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند، ساده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ذکر اینکه نیروهای مسلح به‌طور عموم و نیروی انتظامی به طور اخص در ایجاد و دفاع از امنیت نقش برجسته‌ای دارند، گفت: در امنیت داخلی، نیروی انتظامی در صدر بوده و زحمات اصلی تأمین و صیانت از امنیت بر عهده کارکنان خدوم و پرتلاش نیروی انتظامی است.

امیر حاتمی امنیت و احساس امنیت به وجود آمده در جامعه را ارزشمند دانست و ادامه داد: نیل به این مهم به میزان قابل توجهی مرهون زحمات نیروی انتظامی است.

وی این احساس امنیت و آرامش را مدیون چند نکته دانست و یادآور شد: بخش قابل توجهی از این علائم و نشان‌ها که به نیروی انتظامی باز می‌گردد شامل برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی است که این برخورد با حضور به موقع در برخورد با مجرمین، خلاف کاران و بزهکاران، برخورد قاطعانه را در چارچوب مقررات لحاظ کرده و در کنار آن «پلیس» با مردم و شهروندان قانونمند با احترام، عزت و محبت برخورد می‌کند و باز هم مردم احساس آرامش داشته و این احساس را دارند که با یک پلیس فهیم، مقتدر و شجاع طرف هستند و ما نیز به عنوان یک شهروند چنین حسی داشته و نسبت به زحمات آنان قدردان هستیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با اذعان به اینکه مأموریت نیروی انتظامی با مأموریت سایر نیروهای مسلح تفاوت‌هایی دارد، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در زمان صلح باید آماده باشند تا دیگران بدانند که نیروی مسلح چشمان تیز بین و بیدار و آماده کشور است و نمی‌شود به حریم آنها تعدی کرد، در حالی که نیروی انتظامی وسط میدان بوده و مأموریتش مستمر و هر روز در حال اجرا است.

امیر حاتمی پشتیبانی از نیروهای انتظامی را مأموریت همیشگی وزارت دفاع دانست و اظهار داشت: یکی از گزاره‌های مهم طرحی که تقدیم نهاد ریاست جمهوری و فرماندهی محترم کل قوا شده است «تجهیز و تأمین نیازهای نیروی انتظامی» بود که بحمدالله در سه سال گذشته با یک روال بسیار خوبی این امر دنبال شده و هر ساله ستاد وزارت دفاع و ستاد نیروی انتظامی یک برنامه خوبی را در چارچوب برنامه چهارساله اصلی آماده کرده و پس از بررسی و تحلیل آن، به مرحله اجرا می‌رسد که امسال سومین نمونه آنان در حال اجرا است.

وی با اعلام به اینکه این برنامه‌ها به خوبی بررسی و اجرا می‌شوند، افزود: حدود ۵ درصد از پشتیبانی در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ از بین تمام پشتیبانی‌هایی که انجام می‌دادیم متعلق به نیروی انتظامی بود و این رقم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۷ تا ۱۱ درصد پشتیبانی از نیروی انتظامی افزایش یافت که شامل رشد قابل توجهی در زمینه‌های مختلفی می‌شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی را نیرویی مقتدر، امین و هوشمند توصیف کرد و گفت: هفته نیروی انتظامی را به تمامی جوانان و نیروهایی که مرزداری می‌کنند و حافظ مرزهای ملی این کشور که مورد طمع دشمنان این مرز و بوم است، تبریک عرض کرده و برای همگی آرزوی موفقیت می‌کنیم.