دهان شویه و نخ دندان موجب غیر فعال شدن کروناویروس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعات محققان مؤسسه ایالتی سرطان پنسیلوانیا نشان می‌دهد که برخی از این محصولات در کاهش میزان ویروس در دهان بعد از ابتلاء به عفونت مفید هستند و می‌توانند به کاهش گسترش کروناویروس کمک کنند.

محققان در بررسی‌های خود دریافتند چندین نمونه از شستشودهنده های بینی و دهان توانایی زیادی در خنثی سازی ویروس کرونا دارند، که نشان می‌دهد این محصولات ممکن است پتانسیل کاهش انتشار میزان ویروس توسط افراد آلوده به کروناویروس را داشته باشند.

حفره‌های بینی و دهان از نقاط اصلی ورود و انتقال ویروس کرونا به انسان هستند.

محققان در بررسی‌های خود دریافتند محلول شامپوی کودک ۱٪ که اغلب توسط پزشکان سر و گردن برای شستشوی سینوس‌ها تجویز می‌شود، بعد از دو دقیقه تماس بیش از ۹۹.۹ درصد ویروس کرونا انسانی را غیرفعال کرد.

چندین محصول دهانشویه و غرغره دهان نیز در غیرفعال سازی این ویروس عفونی مؤثر بودند. در بسیاری از افراد پس از فقط ۳۰ ثانیه از زمان تماس بیش از ۹۹.۹ درصد ویروس غیرفعال شد و در برخی دیگر نیز پس از ۳۰ ثانیه ۹۹.۹۹ درصد ویروس غیرفعال شد.

به گفته محققان، نتایج حاصل از دهان شویه ها حاکی از تأثیرگذاری آنها در کاهش انتشار کروناویروس است.

محققان معتقدند استفاده از دهان شویه ها قبل از بیرون رفتن از منزل و بعد از بازگشت به منزل می‌تواند احتمال گسترش کروناویروس را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.