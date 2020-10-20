رکوردز نی دوباره کرونا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از worldometers، شمار قربانیان کرونا در آمریکا تا صبح امروز سه شنبه به ۲۲۵ هزار و ۲۲۲ نفر رسید.

بر همین اساس تعداد افراد مبتلا به کرونا نیز در ایالت متحده به هشت میلیون و ۴۵۶ هزار و ۶۵۳ نفر رسیده است.

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا یک بار دیگر در سراسر آمریکا افزایش یافته است به طوری که در سه روز گذشته، سه بار نمودارها به اوج آماری ماه ژوئیه بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود با آغاز فصل سرما در نقاط مختلف این کشور، موج جدیدی از ابتلاء به کووید ۱۹ آمریکا را فرا بگیرد چنانچه دیروز دوشنبه گزارش شد ۴۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا طی یک هفته گذشته شاهد افزایش آمار مبتلایان و بستری‌شدگان کرونا بوده‌اند.

بنابر گزارش وبسایت داده‌شمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، این کشور فقط در روز جمعه شاهد ثبت ابتلای ۷۰ هزار مورد جدید بوده است. آماری که مشابه آن آخرین بار در ماه ژوئیه ثبت شده بود.

برخی از کارشناسان، «خستگی و ناکامی روانی عمومی از ادامه اپیدمی» را یکی از علل افزایش دوباره تعداد مبتلایان دانسته‌اند و همزمان سرد شدن هوا و جمع شدن افراد در فضاهای سربسته را عامل دیگر این شتاب دوباره ارزیابی کرده‌اند.