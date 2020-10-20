ایثار جان و مال شاخصه اصلی مردم مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش مسلمی صبح سه شنبه به مناسبت هفته وقف در نشست با اوقاف مازندران ضمن گرامیداشت دهه وقف و تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: شاخصه مردم ولایتمدار مازندران، ایثارگری از جان و مال است و در تاریخ مردم این دیار شاهد هستیم که در صحنه دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت (ع) از جان خود گذشتند و در بحث موقوفات و مسائل مذهبی از مال خود گذشتند و برای بشریت وقف کردند.

سرهنگ مسلمی با بیان اینکه ایثار و از خود گذشتگی در فرهنگ مردم مازندران نهادینه شده و این میراث گرانبها از نسل‌های گذشته به نسل جوان امروز انتقال پیدا کرده است، افزود: ایجاد وقف‌های جدید در جامعه که این روزها خبرهای آن منعکس می‌شود نشانه تداوم راه ایثارگری و از خود گذشتی مردم دیار علویان است و الحمدالله وقف‌های خوبی نیز در استان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه وقف می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… را برطرف کند، تصریح کرد: در ایجاد وقف‌های جدید باید به نیازهای روز جامعه توجه ویژه‌ای شود تا ثمرات وقف به آحاد جامعه برگردد.

فرمانده سپاه کربلا با قدردانی از مجموعه اوقاف و امور خیریه مازندران در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه کمک‌های مومنانه، خاطرنشان کرد: دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار ضعیف جامعه از محل وقف یکی از شاخصه‌های بارز فعالیت‌های اوقاف و امور خیریه به‌شمار می‌رود که در شرایط امروز کشور این مهم باید تداوم داشته باشد.