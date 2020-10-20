  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۴۶

فرمانده سپاه کربلا:

ایثار جان و مال شاخصه اصلی مردم مازندران است

ساری- فرمانده سپاه کربلا، ایثار جان و مال را شاخصه مردم ولایتمدار استان دانست و گفت: مردم در دفاع از وطن و حریم اهل بیت (ع) از جان خود گذشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش مسلمی صبح سه شنبه به مناسبت هفته وقف در نشست با اوقاف مازندران ضمن گرامیداشت دهه وقف و تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: شاخصه مردم ولایتمدار مازندران، ایثارگری از جان و مال است و در تاریخ مردم این دیار شاهد هستیم که در صحنه دفاع مقدس و دفاع از حریم اهل بیت (ع) از جان خود گذشتند و در بحث موقوفات و مسائل مذهبی از مال خود گذشتند و برای بشریت وقف کردند.

سرهنگ مسلمی با بیان اینکه ایثار و از خود گذشتگی در فرهنگ مردم مازندران نهادینه شده و این میراث گرانبها از نسل‌های گذشته به نسل جوان امروز انتقال پیدا کرده است، افزود: ایجاد وقف‌های جدید در جامعه که این روزها خبرهای آن منعکس می‌شود نشانه تداوم راه ایثارگری و از خود گذشتی مردم دیار علویان است و الحمدالله وقف‌های خوبی نیز در استان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه وقف می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… را برطرف کند، تصریح کرد: در ایجاد وقف‌های جدید باید به نیازهای روز جامعه توجه ویژه‌ای شود تا ثمرات وقف به آحاد جامعه برگردد.

فرمانده سپاه کربلا با قدردانی از مجموعه اوقاف و امور خیریه مازندران در اجرای فرامین مقام معظم رهبری در زمینه کمک‌های مومنانه، خاطرنشان کرد: دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار ضعیف جامعه از محل وقف یکی از شاخصه‌های بارز فعالیت‌های اوقاف و امور خیریه به‌شمار می‌رود که در شرایط امروز کشور این مهم باید تداوم داشته باشد.

