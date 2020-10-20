قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اصلاح و اعلام کنید

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع نمایندگان استان قزوین در نامه‌ای به همتی رئیس بانک مرکزی از او خواستند تا قیمت تضمینی محصولات غله کلزا را تعیین و اعلام کند.

در این نامه آمده است: علی رغم سعی و تلاش شبانه روزی بهره برداران کشاورزی و پیگیری بی وقفه دست اندرکاران بخش، متأسفانه برخی تصمیمات غیر کارشناسی و آنی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور ومردم علاوه بر اینکه موجب دلسردی تولیدکنندگان می‌گردد ضربات بسیار شدید و غیرقابل جبران به تولیدات کشاورزی کشور وارد خواهد کرد.

با توجه به زمان کشت دانه‌های روغنی کلزا و در آن کشت غلات پاییزه هنوز تا این تاریخ قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر تعیین و ابلاغ نگردیده است و این در حالی است که کشاورزان نمی‌توانند تصمیم درستی در مورد کشت محصولات سال زراعی آینده داشته باشند.

بر اساس اخبار واصله در چند روز اخیر قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزان اعلام و نسبت به قیمتهای قبلی ۴.۵ تا ۵ برابر افزایش یافته است.

انتشار این خبر قطعاً موجب تحریک احساسات حرفه‌ای کشاورزان گردیده و سوالات بسیار زیادی را در ذهنشان تداعی خواهد نمود و کمتر پاسخ منطقی می‌تواند آنها را قانع به ادامه فعالیت کشاورزی در سال زراعی پیش رو امیدوار نماید.

لذا با عنایت به نیاز مبرم بخش کشاورزی به کودهای فسفاته و پتاسه در آستانه کشت محصولات استراتژیک کلزا و غلات پاییزه و امیت و جایگاه ویژه آن در امنیت غذایی آحاد جامعه مستدعیست دستور فرمائید هرچه سریع‌تر ضمن اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات در سال زراعی جاری نسبت به بازنگری قیمتهای اعلام شده، قیمت نهاده‌های فوق الذکر با قیمتی متناسب با افزایش قیمت تضمینی محصولات تعیین و ابلاغ گردد تا ضمن جلوگیری از هرگونه ایجاد نارضایتی در بین کشاورزان، پیشگیری از تنش‌های اجتماعی احتمالی و کاهش چشمگیر محصولات کشاورزی اقدام مناسب و ضروری صورت پذیرد.

گفتنی است این نامه به امضا لطف اله سیاهکلی مرادی، فاطمه محمدبیگی، روح الله عباسپور و رجب رحمانی ۴ نماینده عضو مجمع نمایندگان استان قزوین رسیده است.