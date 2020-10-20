به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا لطفی در نشست خبری امروز با اشاره به برنامههای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری در جهت حرکت به سمت هوشمندسازی شهر کرمانشاه، اظهار کرد: این سازمان در زمینههای فناوری اطلاعات، سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و زیرساخت خدماتی را به شهرداری کرمانشاه برای سرعت بخشی در انجام امور، خدمات رسانی بهتر و رفاه شهروندان ارائه میدهد.
وی به حوزه زیرساختهای شهرداری کرمانشاه اشاره کرد و افزود: در این حوزه تمامی ادارات، سازمانها، مناطق، معاونتها و شهرداری مرکز از طریق یک شبکه بهم پیوسته و سیستم یکپارچه به هم متصل هستند و این شبکه دائماً باید پشتیبانی، ارتقا و به روز رسانی شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه گفت: یکی از بزرگترین اقدامات در شهرداری بحث سیستم یکپارچه شهرسازی تحت وب است که بیش از ۹۰ درصد از آن در شهرداری کرمانشاه راه اندازی شده است و تا پایان سال جاری به طور کامل راه اندازی و مورد بهره برداری قرار میگیرد.
به گفته وی، تمام ادارات و سازمانهای مرتبط با شهرداری به این سیستم متصل هستند و کار ارباب رجوع در این سیستم یکپارچه مرحله به مرحله انجام خواهد شد.
لطفی اضافه کرد: قصد داریم این سیستم را به صورت غیرحضوری اجرا کنیم که در این صورت انجام ۷۰ درصد از درخواستهای ارباب رجوع به صورت غیر حضوری امکان پذیر خواهد بود.
با اشاره وظایف این سازمان، گفت: در حوزه سیستمهای مالی شهرداری، دکلهای مخابراتی (BTS)، معاونت زیرساخت و شبکه، GIS، آرشیو الکترونیک، معاونت نرم افزار و هوشمند سازی، عوارض خودرویی، سایت و فنی و شهرسازی شهرداری کرمانشاه اقداماتی را انجام دادهایم.
لطفی به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزههای مختلف پرداخت و افزود: سازمان فاوا سیستم مالی شهرداری کرمانشاه را به صورت یکپارچه تحت پوشش نرم افزار خاصی قرار داده است که تمام بخشهای مختلف حوزه مالی در شهرداری مرکز رصد و نظارت میشود.
وی با بیان اینکه نظام بودجه شهرداریهای کل کشور تغییرات اساسی داشت، افزود: امسال کار پیاده سازی کدینگ نظام جدید بودجه، پیاده سازی داشبورد مدیریتی، مکانیزه کردن احکام پرسنلی، ارتقا، پیاده سازی و اجرا، طراحی دیتابیس سازمانهای حمل و بار و حمل مسافر و طراحی گزارش ساز DWH شهرداری کرمانشاه توسط سازمان فاوا در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد که به کار سختی بود.
لطفی به خدمت سازمان فاوا در حوزه معاونت زیرساخت و شبکه اشاره کرد و گفت: پیاده سازی سرور مرکزی USSD، نصب صاعقه گیر و ارتینگ مرکز، کنترل ترافیک اینترنت، ایجاد امنیت در شبکه داخلی و خارجی، برداشتن سرورها از روی اینترنت، تنظیم پورتهای امنیتی برای زیرساختها، بستن دسترسی غیرمجاز خارج از سازمان، اختصاص آدرس آی.پیهای دسترسی برای سرورهای شرکتهای طرف قرارداد، راه اندازی سرورهای جدید و… از جمله این خدمات است.
رئیس سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: طی ماههای گذشته حملههای زیادی از طرف شبکههای بیگانه به شبکههای داخلی شهرداری صورت گرفت که با اقدامات این سازمان و ارتقا شبکه داخلی، این حملهها خنثی شد.
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