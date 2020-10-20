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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۸

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی خبر داد:

کاهش دما همراه با بارش باران در خراسان رضوی

کاهش دما همراه با بارش باران در خراسان رضوی

مشهد ـ کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، گفت: از روز پنجشنبه شاهد ناپایداری‌های جوی در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی استان خواهیم بود که پیامد آن افزایش ابرناکی و کاهش دما خواهد بود.

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های تربت جام با دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین و قوچان با دمای ‌دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین بوده‌اند، گفت: طی همین مدت دمای هوای شهر مشهد بین ۴ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، بیان کرد: در شهرهای صنعتی و پر جمعیت از جمله شهر مقدس مشهد شاهد افزایش آلاینده‌های جوی خواهیم بود، به طوریکه در برخی ساعات کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت.

وی، افزود: از روز پنجشنبه شاهد ناپایداری‌های جوی در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی استان خواهیم بود که پیامد آن افزایش ابرناکی و کاهش دما خواهد بود، همچنین بارش‌هایی را به ویژه در شمال و شمال غرب استان شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 5052201

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