کاهش دما همراه با بارش باران در خراسان رضوی

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان‌های تربت جام با دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرمترین و قوچان با دمای ‌دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین بوده‌اند، گفت: طی همین مدت دمای هوای شهر مشهد بین ۴ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، بیان کرد: در شهرهای صنعتی و پر جمعیت از جمله شهر مقدس مشهد شاهد افزایش آلاینده‌های جوی خواهیم بود، به طوریکه در برخی ساعات کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت.

وی، افزود: از روز پنجشنبه شاهد ناپایداری‌های جوی در سطح استان به ویژه در نواحی شمالی استان خواهیم بود که پیامد آن افزایش ابرناکی و کاهش دما خواهد بود، همچنین بارش‌هایی را به ویژه در شمال و شمال غرب استان شاهد خواهیم بود.