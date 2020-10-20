بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (سه‌شنبه، ۲۹ مهرماه) شاهد عرضه کالاهای برش سنگین، گاز مایع صنعتی و هگزان پتروشیمی بندر امام، برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، میعانات گازی پتروشیمی رازی و میعانات گازی مجتمع گاز پارس‌جنوبی است و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز دوشنبه (۲۸ مهرماه) کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، آیزوفید پالایش نفت شیراز، حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه، نیتروژن مایع پتروشیمی مبین و نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز ۵.۳۸۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۴۱۴ میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.