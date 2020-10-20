موفقیت محققان کشور در ساخت نمونه اولیه واکسن نوترکیب کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شرکت‌های دانش بنیان به دانش فنی ساخت واکسن نسل سوم کرونا مبتنی بر ویروس مهندسی شده سرخک دست یافت.

این شرکت با همکاری یکی از شرکت‌های وابسته به هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام به این دانش فنی رسیده‌اند.

این واکسن در مرحله آزمایش‌های حیوانی است که پس از اخذ مجوزها وارد فاز انسانی و تولید انبوه خواهد شد.

بابک نگاهداری مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این واکسن در دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در نشستی خبری در خصوص ساخت نخستین نمونه واکسن نسل جدید مبتنی بر ویروس مهندسی شده سرخک گفت: ما موفق به ساخت نخستین نمونه واکسن مبتنی بر ویروس سرخک شدیم. این یک شیوه نسل پیشرفته یا نسل سوم ساخت واکسن در مرز دانش است که در این شرکت موفق به کسب دانش تولید نمونه اولیه آن شدیم.

وی با بیان اینکه نخستین نمونه واکسن کرونا در این شرکت و باهمکاری هلدینگ دارویی برکت (زیرمجموعه ستاد فرمان اجرایی امام(ره) ساخته می شود، گفت: این یک دستاورد فناورانه برای کشور محسوب می‌شود.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در طراحی و ساخت این فناوری از مشاوران خارجی استفاده کردیم و اولین گروهی هستیم که ویروس انسانی زنده تکثیر شونده مبتنی بر مهندسی ژنوم ویروس را به تولید رسانده ایم و این موضوع در کشور سابقه نداشته است.

مدیر شرکت این دانش بنیان با تاکید بر اینکه این فناوری مبتنی بر ژنوم ویروس است، گفت: در این پروژه بخشی از ژن یک ویروس کرونا را سنتز و استخراج کردیم و داخل ژن ویروس سرخک قرار دادیم و یک ویروس جدید نوترکیب تولید کردیم؛ در واقع این واکسن برای سرخک و کرونا کاربرد دارد.

نگاهداری با تاکید بر اینکه ساخت واکسن نسل سوم کرونا در اختیار تعداد محدودی از کشورها است، گفت: اکنون ایران در زمره این کشورها قرار گرفته است.

اتمام فاز حیوانی تا پایان آبان

وی با تاکید بر اینکه در ادامه این کار بنا داریم که فاز حیوانی را تا آبانماه به پایان برسانیم گفت: اکنون در حال ورود به فاز حیوانی (میمون) هستیم؛ برای این آزمایشها و تست ها با شرکتی در چین در ارتباط هستیم که آنها نیز این تست های حیوانی را انجام دهند که وقتی محصول ما به تولید رسید قابلیت حضور در بازارهای بین المللی را داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت دانش بنیان با اشاره به تکنولوژی ساخت نسل سوم واکسن کرونا گفت: این تکنولوژی پیشرفته در اختیار چند مجموعه تحقیقاتی و شرکت خارجی همچون انستیتو پاستور فرانسه، یک شرکت آمریکایی، انستیتو روسی، مرکزی تحقیقات بیماری عفونی آلمان و یک کلینیک در آمریکا قرار دارد.

ایران وارد کلوپ کشورهای سازنده واکسن کرونا می‌شود

وی تاکید کرد: از این رو با ساخت این ویروس نوترکیب و در ادامه ساخت واکسن آن، جمهوری اسلامی ایران وارد این کلوپ کشورهای سازنده این واکسن دنیا می‌شود.

نگاهداری در خصوص روند ساخت این نوع واکسن گفت: همه این شرکت ها و موسسه های تحقیقاتی واکسن خودشان را مبتنی بر ویروس سرخک با پروتئین های S و N (نکلئوتید اسید) تمرکز دارند که ما در این شرکت بر هر دو ژن Sو N در ۶ سازه مختلف تمرکز کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه از این رو ۶ نسل واکسن را تولید کرده ایم گفت: ۳-۴ واکسن با پروتئین S و دو واکسن با پروتئین N مورد تست و ارزیابی قرار می گیرند.

نگاهداری ادامه داد: از این رو تعداد واریته های ما از همه کشورهای دنیا بیشتر است.

وی تاکید کرد: هر کدام از این تست ها پاسخ بدهد آن را بعد از تست حیوانی و فاز انسانی به تولید انبوه می رسانیم.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان با تاکید بر اینکه فاز حیوانی این واکسن در آبان ماه به اتمام می رسد گفت: بنا داریم تا پایان سال به فاز انسانی ورود کرده باشیم و تا اوایل سال آینده بعد از اخذ تاییدیه های وزارت بهداشت و همکاری ستاد اجرایی فرمان امام وارد تولید انبوه شویم.

مزیت های تولید واکسن کرونا ایرانی

نگاهداری با تاکید براینکه این واکسن مزیت های قابل توجهی نسبت به رقبای داخلی و خارجی دارد گفت: اول اینکه قیمت این واکسن پایین است زیرا چین اولین بار واکسن را با ۱۵۰ دلار به فروش رساند و اکنون با قیمت ۶۰ دلار به کشورهای پیشرفته و ۱۵ دلار به کشورهای ضعیف عرضه می کند. با وجود اینکه این واکسن چینی مبتنی بر ویروس کشته شده کرونا و از نوع نسل قدیم است.

وی ادامه داد: برآورد ما این است که این واکسن را به صورت نیمه صنعتی با قیمت ۶ الی ۱۰ دلار برای هر یک دوز قیمت گذاری کرده و آن را وارد بازار کنیم.

قیمت واکسن ایرانی کرونا

وی با بیان اینکه بسیاری از واکسن های RNA قیمتی برابر با ۶۰ دلار دارند گفت: از این رو ما می توانیم یک دهم قیمت بازار خارجی آن را عرضه کنیم.

نگاهداری با اشاره به دومی مزیت واکسن مبتنی بر ویروس ایمن سرخک گفت: واکسن سرخک ۶۰ سال است که در اختیار کشور ما قرار گرفته و در حال استفاده است. بنابراین دسترسی به این ویروس یک مزیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین می توانیم در آینده ویروس مهندسی شده را جایگزین واکسن MMRبرای اطفال در راستای واکسیناسیون اطفال و کرونا داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اکنون ما به صورت سریع به این واکسن نیاز داریم و نوع تزریق عضلانی را طراحی کرده ایم.

نگاهداری افزود: واکسن سرخک را می توانیم به صورت اسپری نیز تهیه کرد که این موضوع در درازمدت قابل برنامه ریزی است.

وی با تاکید بر اینکه ما توان بالا برای تولید انبوه داریم گفت: برنامه ریزی کرده ایم که برای یک میلیون دوز در ماه این واکسن را تولید کنیم اما ما می توانیم تا ۱۰ میلیون دوز نیز آن را به تولید برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه ما محدودیت تکنولوژی نداریم گفت: ممکن است که در قالب های دیگر این واکسن تهیه شود اما نیاز به همکاری شرکت های دیگر دارد.

مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اکنون ۱۵ درصد مردم دچار کرونا شده اند این در حالی است که همه مردم مبتلا به این ویروس نشده اند ضمن آنکه از نظر اخلاقی و علمی واکسینه شدن پذیرفته شده نیست.

وی افزود: ما امید داریم که با وجود محدودیت ها و تحریم ها، ضعف ها و ناکارآمدی ها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام این پروژه را به نتیجه برسانیم.

وی گفت: همچنین ما می توانیم در تولید ویروس علیه سرطان اقداماتی انجام دهیم که در این زمینه نیز ورود پیدا کرده ایم؛ ما اکنون تکنولوژی تولید ویروس علیه سرطان (ویروس انکولوتیک علیه سرطان) را داریم و وارد فاز انسانی شده ایم.

به گفته وی امیدواریم جواب های خوبی در درمان پیشرفته سرطان داشته باشیم.

تولید واکسن نوترکیب کرونا با ویروس سرماخوردگی

نگاهداری با اشاره به سومین محصول در این شرکت گفت: بنا داریم با هماهنگی معاونت علمی و فناوری در آینده نزدیک واکسن نوترکیب کرونا با استفاده از ویروس سرماخوردگی را به تولید برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر تست های تاثیر این نوع واکسن د رحال انجام است و دو سه هفته دیگر نتایج آن مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: بنا داریم با همکاری معاونت علمی این واکسن نوترکیب را نیز به تولید انبوه برسانیم.

وی افزود: بر اساس آخرین وضعیت تولید واکسن در دنیا که در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده ۴۲ کاندید واکسن در مرحله انسانی، ۱۵۶ کاندید واکسن در فاز حیوانی قرار دارند؛ این نوع واکسن ها از نوع ذرات شبه ویروس RNAویروس نوترکیب واحدهای پروتئینی، ویروس های ضعیف و غیرفعال و DNA که در حال ارزیابی و بررسی هستند.

به گفته مدیر شرکت دانش بنیان پیشرفته ترین کشورها چین، آمریکا، آلمان، انگلیس، روسیه، ژاپن، هند، فرانسه و اخیرا کوبا و قزاقستان به حوزه ساخت واکسن ورود پیدا کرده اند.

نگاهداری با اشاره به تیم طراحی این واکسن گفت: مجموعه ای متشکل از جوانان و اعضای هیئت علمی انستیتوپاستور و دانشگاه علوم پزشکی تهران روی این موضوع کار می کنند که تحصیلات دکتری و ارشد دارند.

وی اضافه کرد: ما در این شرکت سه محصول استراتژیک دیگر تولید کردیم و از سال ۸۸ روی مهندسی ویروس و تولید ویروس های نوترکیب فعالیت می کنیم.