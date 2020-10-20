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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۱

رییس شورای شهرستان ری:

پیشگیری از وقوع تخلفات باید اصل اساسی در امور نظارتی باشد

پیشگیری از وقوع تخلفات باید اصل اساسی در امور نظارتی باشد

ری- رییس شورای اسلامی شهرستان ری گفت: پیشگیری از وقوع تخلفات باید اصل اساسی در امور نظارتی باشد.

حسن خلیل آبادی در حاشیه شورای شهرستان ری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید نظارت بر عملکردها را تقویت کنیم تا شاهد بروز تخلفات کمتری باشیم.

وی افزود: اگر به جای تقویت نظارت به دنبال مچ گیری باشیم، نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری همچنین خواستار برخورد قاطع و مطابق قانون دستگاه قضائی با متخلفان شد و افزود: در عین برخورد قاطع می‌بایست حقوق متهمان نیز حفظ شود.

وی گفت: پیشگیری بسیار بهتر از درمان است و در وقوع جرایم و تخلفات نیز باید به گونه‌ای عمل کنیم، که از وقوع تخلف پیشگیری شود.

کد مطلب 5052210

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