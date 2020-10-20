رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند بکارگیری تفکر انقلابی و جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی صبح سهشنبه در جمع کارکنان کارخانجات شهید محلاتی اظهار داشت: امروز متأسفانه جریانی لیبرال و غرب گرا برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، معیشت مردم را گروگان گرفته است گاه بر دوقطبی معیشت و موشک و گاه بر دو قطبی صلح یا جنگ میکوبد.
وی اضافه کرد: متأسفانه این جریان برای رسیدن به اهداف خود، دست به تحریف تاریخ معصومین هم میزند. قسمتی از تاریخ صلح تحمیلی بر امام حسن (ع) را تحریف گونه بازگو میکند و چنان تحلیل و نتیجه گیری میکند که بتواند اشتباه محاسباتی در ذهن مردم نسبت به واقعیتهای امروز جامعه ایجاد کند.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: در خصوص این شیوه رفتاری تحلیلهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها کشاندن ذهن مردم به سمت موضوعات فرعی و حاشیهای و نیز آماده کردن فضای جامعه برای دامن زدن به مذاکرات با دشمنی است که قبلاً برجام را پاره کرده و از آن خارج شده است.
وی افزود: مردم از هر مسئولی توقعی دارند؛ کسانی که وظیفه دارند مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند و در این زمینه شعارها دادهاند و به خاطر همین شعارها مردم به آنها رأی دادهاند امروز باید بگویند در کجای عمل به وعدههای خود قرار دارند؟ آیا توانستهاند مشکلات را حل کنند؟ آیا معتقدند حل مشکل آب خوردن مردم همچنان با مذاکره با آمریکای پاره کننده برجام حل میشود؟ آیا اعتبار پول ملی بهتر شده است؟
رضایی تاکید کرد: الان زمان تحلیل یک گفتمان فکری است که معتقد بود با نگاه به غرب و با نشستن با کدخدای خود خوانده پوشالی میتوانند مشکلات را حل کنند.
وی بیان کرد: همانطور که نیروهای انقلابی کارآمد در حوزههای نانوتکنولوژی، هوافضا، هستهای، علوم ژنتیک و بسیاری دیگر از زمینهها توانستند قلههای پیشرفت را طی کنند امروز هم معتقدیم با نیروهای انقلابی جهادی کارآمد و متخصص وبا نگاه به توان داخلی و استفاده از ظرفیت بزرگ انقلاب اسلامی در جهان اسلام میشود مشکلات اقتصادی مردم را حل کرد.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: هر جا میدان دست این نیروها بوده است پیشرفت کردهایم و هر جا نگاههای لیبرالی حاکم شده است روند پیشرفت کند شده و مشکلات در حوزههای مختلف بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: امروز فضا و توان برای شکستن تحریم و حل مشکلات وجود دارد که البته قبلش باید بال جریان تحریف توسط مردم در لحظههای سرنوشت ساز تصمیم گیر شکسته شود و انشاالله آینده بسیار خوشبین به حل بهتر این مشکلات هستیم؛ همچنان که امروز هم تلاشهایی برای حل این مشکلات در حال انجام است.
نظر شما