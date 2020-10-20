آغاز روند صعودی بیماری کرونا در اندیمشک

عبدالرحمن روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین هدف مسئولان حوزه سلامت، اصلاح ذهنیت مردم نسبت به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است.

وی افزود: هم‌اکنون شاهد روند صعودی بیماری کرونا در شهرستان اندیمشک هستیم به طوری که تعداد بیماران بستری در بخش‌ها و همچنین در آی‌سی‌یو در حال افزایش است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک بر لزوم رعایت موارد بهداشتی در ایام کرونایی تأکید کرد و گفت: برخی از شهروندان بدون ماسک و همانند وضعیت عادی قبل از کرونا در شهر تردد می‌کنند که باید خطر ابتلاء به کرونا را بدانند و بهداشت را رعایت کنند.

وی تصریح کرد: کادر درمانی و بهداشتی خسته هستند و از این می‌طلبد که مردم بیشتر بهداشت را رعایت کنند چرا که تبعات این خستگی دامنه گسترش بیماری کرونا را افزایش خواهد داد.

روحانی با انتقاد از اینکه اکنون در بیشتر جای‌جای شهرستان مراسم‌های عروسی و حتی مراسم ختم برگزار می‌شود، گفت: ضرر این اقدامات بیشتر از همه متوجه خود مردم می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک با اشاره به اینکه در اداره‌ها و بانک‌های این شهرستان افراد زیادی درگیر این بیماری شده‌اند، عنوان کرد: مدیران اداره‌ها باید نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی‌تر باشند و کارکنان و ارباب‌رجوع را به استفاده از ماسک و دستکش الزام کنند.

وی با اشاره به اینکه بازارها در این شهرستان دایر هستند، افزود: تمامی اصناف برای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید در سامانه وزارت بهداشت ثبت‌نام کنند، در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود.

روحانی، فعالیت مهدکودک‌ها، استخرهای شنا، قلیان‌سراها و خوابگاه‌های دانشجویی را همچنان ممنوع اعلام کرد و افزود: پیک جدید کرونا با شدت بیشتری خود را نشان داده است و به دنبال افزایش آمار مبتلایان، احتمال افزایش میزان مرگ‌ومیر هم وجود دارد.

وی ضمن هشدار نسبت به شیوع بیماری کرونا در اندیمشک، گفت: ذهنیت عمومی مردم نسبت به پایان کرونا سوق یافته است که این روند به شیوع موج جدید این بیماری کمک می‌کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک عنوان کرد: شدت بیماری کرونا نه تنها کم نشده بلکه روزبه‌روز با چهره‌های مختلف افزایش یافته است؛ ازاین‌رو رعایت توصیه و شیوه‌نامه‌های بهداشتی و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی باید از سوی مردم جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک از شهرهای پیشرو در جبهه مقابله با کرونا در میانه رشته کوه زاگرس و شمال استان خوزستان است.