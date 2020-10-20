به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، سرهنگ علیرضا پریور در جلسه معارفه فرمانده جدید یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، کویر لوت را یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد استان کرمان برشمرد و گفت: برای ایجاد امنیت بیشتر گردشگران به زودی یگان ویژه نیروی انتظامی در کویر لوت مستقر خواهد شد.

وی اظهار کرد: منابع مختلفی همچون نفت، گاز و معادن پایان پذیر هستند و روزی تمام خواهد شد، اما میراث فرهنگی جزو منابعی است که هیچگاه تمام شدنی نیست بلکه هرچه می‌گذرد ارزش افزوده پیدا می‌کند.

پریور با اشاره به اینکه صنعت گردشگری تضمینی برای توسعه آینده کشور است، تصریح کرد: بسیاری از کشورها در این زمینه هوشمندتر از ایران که دارای ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی ارزشمندی است عمل کرده اند و با آثار دست ساز گردشگران زیادی را به سوی خود سوق داده اند.

وی گفت: «در حال حاضر تا حدودی منابع نفت و گاز از چرخه اقتصادی کشور کنار رفته اند که می‌توانیم با جایگزین کردن سرمایه‌هایی چون میراث فرهنگی و انرژی خورشیدی به توسعه کشور بیاندیشیم.

پریور با بیان اینکه در سال‌های گذشته همکاری خوبی بین نیروی انتظامی و اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان وجود داشته است، افزود: حراست و نگهداری از مواریث فرهنگی استان از وظایف مهم نیروی انتظامی محسوب می‌شود و در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار گرفته است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه آینده کشور به حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری وابسته است، افزود: با همکاری یکدیگر در حفظ مواریث فرهنگی بکوشیم تا این آثار به به بهترین شکل به آیندگان سپرده شود.

پریور با اشاره به اینکه ایجاد امنیت گردشگران تنها مختص میراث فرهنگی نیست بلکه نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری نقش پررنگی در این زمینه دارند، تصریح کرد: بخش‌های مختلف نیروی انتظامی آمادگی لازم برای همکاری با اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان را دارند.

وی اظهار کرد: باید مدیریت یگان حفاظت میراث فرهنگی را به افرادی بسپاریم که علاقمند و دارای سوابق قابل قبولی در این حوزه باشند.

در پایان این جلسه سرهنگ سید علی حسینی به عنوان فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان معرفی و از زحمات سیدهادی جعفری که به مدت یک سال سرپرستی این فرماندهی را برعهده داشت، تقدیر شد.