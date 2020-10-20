به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت حجتالاسلام عبدالمجید دیانی، تولیت آستان قدس رضوی این ضایعه را به خانواده و دوستداران ایشان تسلیت گفت.
متن پیام حجت الاسلام احمد مروی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
با تأثر و اندوه، وفات روحانی عالیقدر، انقلابی، پرتلاش و با اخلاص جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای دیانی (رضوانالله تعالی علیه) را به بیت شریف، فرزندان محترم و فاضل و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض مینمایم.
این شخصیت عزیز، عمر با برکت خویش را در راه نشر معارف دین و تربیت طلاب فاضل و متعهّد سپری نمود.
انقلابی بودن و همراهی و همکاری مؤثر در دوران نهضت و انقلاب اسلامی از ویژگیهای این روحانی خدوم و دلسوز بود.
از خداوند متعال در جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامنالحجج (علیه آلاف التحیّة و الثناء) رحمت و رضوان الهی را برای روح این بزرگوار مسألت مینمایم.
