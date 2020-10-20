  1. استانها
خسارت ۲۳ میلیاردی کرونا به حمل و نقل شهر قزوین

قزوین - سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از خسارت حدود ۲۳.۵ میلیارد تومانی کرونا به حوزه‌های تحت مدیریت خود تا پایان شهریورماه خبر داد.

شیما زرآبادی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار خسارت ریالی کرونا به زیرمجموعه‌های معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا از یکم اسفندماه ۹۸ تا پایان شهریورماه ۹۹ حدود ۲۳.۵ میلیارد تومان خسارت به این حوزه وارد کرده است.

وی افزود: در این مدت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک حدود ۸۵۰ میلیون تومان خسارت ناشی از کاهش درآمد پارکینگ‌ها و کارت پارک‌ها و… داشته و در سازمان اتوبوسرانی خسارت کرونا شامل تعطیلی و کاهش ظرفیت ناوگان، کاهش مسافر و… به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.

این مسئول با بیان اینکه مرکز معاینه فنی شهید رجایی خسارتی نداشته است، ادامه داد: تاکسیرانی ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خسارت ناشی از کاهش درآمد صدور پروانه، زیان رانندگان، کاهش درآمد جایگاه‌های سی. ان. جی و… داشته و به مرکز کنترل ترافیک یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بر اثر ایجاد تأخیر در خرید دوربین‌ها به دلیل شیوع کرونا خسارت وارد شده است.

زرآبادی‌پور همچنین خسارت وارده از کرونا به سازمان پایانه‌های مسافربری را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دلیل کاهش درآمدها عنوان کرد.

