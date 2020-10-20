به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ مصادف با سال‌روز راه‌اندازی شبکۀ تلفن‌ همراه ایرانسل است و اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، امسال چهارده‌ساله خواهد شد. به همین مناسبت و به‌ پاس قدردانی از همراهی تمام مشترکان، ایرانسل بسته‌های متنوعی از به‌ روزترین خدمات دیجیتال، مبتنی بر سرویس‌های محتوایی و آموزشی را به کاربران، هدیه خواهد داد. این هدایا از روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ و همزمان با سال‌روز راه‌اندازی شبکۀ تلفن‌ همراه ایرانسل فعال می‌شوند.

اولین و تنها اپراتور ارائه دهندۀ اینترنت نسل ۵ (۵G) در ایران، به مناسبت ورود به پانزدهمین سال خدمت‌رسانی در عرصۀ ارتباطی کشور، از بامداد سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته، دسترسی به محتواهای ارائه شده در «تلویزیون اینترنتی لنز» را برای تمامی مشترکان رایگان کرده است.

همچنین از این تاریخ، یک ماه اشتراک رایگان استفاده از «پلتفرم داناپلاس»، برای بهره‌گیری از خدمات آموزش آنلاین این پلفترم، در اختیار تمامی کاربران ایرانسل، قرار خواهد گرفت.

ایرانسل در ادامۀ هدایای ویژه‌ای که به مناسبت چهاردهمین سال‌روز راه‌اندازی خود در نظر گرفته است، اشتراک بخش فیلم‌ و موسیقی دیجیتال استور «چارخونه» را از بامداد ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ ساعت، به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده و برای دوستداران کتاب‌های صوتی این پلتفرم نیز، ۵۰ درصد تخفیف در همین روز در نظر گرفته است.

به همین مناسبت، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در نشستی خبری، با حضور جمع معدودی از اهالی رسانه که پیش از این تمایل خود را اعلام کرده‌اند (با حفظ تمامی پروتکل‌های بهداشتی)، در ساختمان مرکزی ایرانسل و جمع گسترده‌تری از اصحاب رسانه، به صورت آنلاین از بستر تلویزیون اینترنتی لنز و پلتفرم دانا پلاس، از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ مهرماه، گفت‌وگو می‌کنند و به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.