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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

هدایای ویژه برای چهاردهمین سالروز راه‌اندازی ایرانسل

هدایای ویژه برای چهاردهمین سالروز راه‌اندازی ایرانسل

در آستانه فرارسیدن ۲۹ مهرماه، سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن‌همراه ایرانسل و به‌ پاس قدردانی از همراهی مشترکان، به رسم هر سال، هدایای ویژه ایرانسل برای تمامی مشترکان ایرانسل اعلام شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،  ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ مصادف با سال‌روز راه‌اندازی شبکۀ تلفن‌ همراه ایرانسل است و اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، امسال چهارده‌ساله خواهد شد. به همین مناسبت و به‌ پاس قدردانی از همراهی تمام مشترکان، ایرانسل بسته‌های متنوعی از به‌ روزترین خدمات دیجیتال، مبتنی بر سرویس‌های محتوایی و آموزشی را به کاربران، هدیه خواهد داد. این هدایا از روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ و همزمان با سال‌روز راه‌اندازی شبکۀ تلفن‌ همراه ایرانسل فعال می‌شوند.

اولین و تنها اپراتور ارائه دهندۀ اینترنت نسل ۵ (۵G) در ایران، به مناسبت ورود به پانزدهمین سال خدمت‌رسانی در عرصۀ ارتباطی کشور، از بامداد سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ به مدت یک هفته، دسترسی به محتواهای ارائه شده در «تلویزیون اینترنتی لنز» را برای تمامی مشترکان رایگان کرده است.

همچنین از این تاریخ، یک ماه اشتراک رایگان استفاده از «پلتفرم داناپلاس»، برای بهره‌گیری از خدمات آموزش آنلاین این پلفترم، در اختیار تمامی کاربران ایرانسل، قرار خواهد گرفت.

ایرانسل در ادامۀ هدایای ویژه‌ای که به مناسبت چهاردهمین سال‌روز راه‌اندازی خود در نظر گرفته است، اشتراک بخش فیلم‌ و موسیقی دیجیتال استور «چارخونه» را از بامداد ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ ساعت، به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار داده و برای دوستداران کتاب‌های صوتی این پلتفرم نیز، ۵۰ درصد تخفیف در همین روز در نظر گرفته است.

به همین مناسبت، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در نشستی خبری، با حضور جمع معدودی از اهالی رسانه که پیش از این تمایل خود را اعلام کرده‌اند (با حفظ تمامی پروتکل‌های بهداشتی)، در ساختمان مرکزی ایرانسل و جمع گسترده‌تری از اصحاب رسانه، به صورت آنلاین از بستر تلویزیون اینترنتی لنز و پلتفرم دانا پلاس، از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۹ مهرماه، گفت‌وگو می‌کنند و به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد.

کد مطلب 5052232

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    نظرات

    • ایوب خواجه IR ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روزمادر مبارک واقعا چراتبعیض بین همراه اول و ایرانسل همراه اول بی دغدغه اینترنت هدیه رو بگیره ایرانسل برا برای شانس و قرعه کشی

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