به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار کرد: اقدامات شما در فاجعه منا بسیار سخت بود و شیرینی آن نیز برای آن بود که برای رضای خدا تلاش کردید.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه کار برای خانواده شهدا سخت اما شیرین است، تصریح کرد: خدمت به خانواده شهدا خدمت به اسلام و مسلمین است و اگر کسی قدر آنها را بداند درواقع نوعی بندگی برای خداست.

وی با اشاره به اینکه آسایش فعلی جامعه ما مدیون جانفشانی ایثارگران و جانبازان است، بیان کرد: اقدامات درمانی شما برای ایثارگران قابل تقدیر و خوب است و باید کاری شود که تمام مراکز درمانی و داروخانه‌ها و بیمه‌ها به این قشر خدمات ارائه دهند.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه همه مسئولان سر سفره خانواده شهدا و جانبازان نشسته‌اند، عنوان کرد: از زحمات شما برای تسهیل امور زندگی ایثارگران و خانواده آنها کمال تشکر را دارم.