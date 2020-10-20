دو قلاده یوز ایرانی در منطقه نایبندان طبس مشاهده شد

اسدالله حاتمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو قلاده یوز ایرانی در منطقه حفاظت شده نایبندان طبس مشاهده شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس با بیان اینکه در سال گذشته نیز دو مورد قلاده یوز ایرانی در این منطقه مشاهده شده است، بیانکرد: این مشاهدات بر اساس تصاویر دوربینهای نصب شده، مشاهدات محیطبانان و جوامع محلی بوده است.
حاتمی با بیان اینکه در حال حاضر دو دوربین در منطقه حفاظت شده نایبندان نصب است، ادامهداد: با توجه به وسعت این منطقه (حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار) ما نیاز به دوربینهای بیشتری برای نصب در منطقه داریم.
وی گفت: البته عکسهای همین دو دوربین نصب شده را در فواصل زمانی متعدد بررسی میکنیم که عکسهای بسیار خوب و با کیفیتی بوده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس با بیان اینکه جادههای در مسیر تهدیدی برای سلامت گونههای جانوری هستند، اظهار کرد: البته خوشبختانه در طی سالهای گذشته موردی از تلف شدن یوز ایرانی بر اثر تصادف در جاده در محدوده خراسانجنوبی و طبس نداشتهایم.
حاتمی یادآور شد: یوز ایرانی از جمله شگفتیهای آفرینش است و یک جا ثابت نمیماند و در منطقه ما از نایبندان خراسانجنوبی تا راور کرمان و اردکان یزد در رفت و آمد است.
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