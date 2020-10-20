آغاز به کار پویش پازل همدلی در استان مرکزی

زهرا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور با هدف تهیه و تأمین نوشت افزار و لوازم آموزشی برای دانش‌آموزان مورد حمایت پویشی با عنوان “پازل همدلی” راه اندازی کرده است.

وی ادامه داد: در این پویش سراسری، پازل نقشه ایران با ۶۰۰ هزار قطعه در سطح کشور تهیه شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان مرکزی افزود: این پویش توسط بهزیستی استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در حال اجراست به طوری که در راستای اجرای این طرح، برای استان مرکزی یک پازل تهیه شده است.

امینی گفت: قطعات این پازل توسط مشارکت‌های خرد مردمی تکمیل می‌شود و مردم می‌توانند از یک قطعه ۱۰ هزار تومانی تا هر میزان که بخواهد پازل خریداری کرده و در این امر خداپسندانه شرکت کنند.

وی عنوان کرد: هر استان می‌تواند به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پازل بفروشد و برای جامعه هدف خود برای خرید نوشت افزار اختصاص دهد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: نزدیک به ۲ هزار دانش آموز مورد حمایت این نهاد هستند که در راستای این پویش برای آنها نوشت افزار تهیه می‌شود.

وی عنوان کرد: خیرین و صاحبان سرمایه، اشخاص حقیقی و حقوقی، ورزشکاران، هنرمندان و سایر مردم با مراجعه به پایگاه اینترنتی پازل همدلی، به آدرس www.puzzlehamdeli در این پویش شرکت کرده و سازمان بهزیستی را در تأمین نوشت‌افزار برای دانش آموزان مورد حمایت یاری دهند.

وی یادآور شد: پویش پازل همدلی با شعار «قطعه قطعه جمع گردد، همدلی معنا شود» تا آخر مهرماه ادامه دارد.