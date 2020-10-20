به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، دومین کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی (به صورت مجازی) را با جمعی از مراکز دانشگاهی و علمی برگزارمی کند.

داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در حاشیه برگزاری ستاد اجرایی این کنفرانس بر مهمترین چالش‌های، آپارتاید علمی و تبعات آن در تحقق صلح عادلانه، امنیت و سلامت جهانی تاکید کرد.

وی افزود: آپارتاید علمی یک آسیب بزرگ در حوزه صلح، عدالت و امنیت جهانی است. مجمع جهانی صلح تلاش می‌کند تا با نشر و تبیین جایگاه علم، تأثیرپذیری صلح را در راستای برقراری امنیت تبیین کند.

دبیر کل مجمع ادامه داد: یکی از مهمترین ابعاد عدالت و شاید پیش نیاز آن برای توسعه در جهان امروز، «عدالت علمی و فناوری» است که نه تنها با محدودیت و آسیب ساختاری روبروست، بلکه جهانیان شاهد بروز مظاهر نوینی از «آپارتاید علمی و فناوری» هستند و شرایط شیوع ویروس کرونا این واقعیت را بیشتر نمایان ساخت.

عامری افزود: مجمع جهانی صلح اسلامی با هدف تبیین چالش‌های پیش روی صلح و عدالت جهانی و ترویج گفتمان صلح عادلانه درصدد است با برگزاری کنفرانس آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی، ضمن تبیین علمی چالش‌ها پیش روی صلح عادلانه در جهان، زمینه‌های تولید ادبیات مفهومی و گفتمان سازی در مقوله صلح و عدالت در حوزه علم و فناوری را فراهم نماید.