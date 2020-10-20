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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۰

مدیر زراعت جهاد کشاورزی بوشهر:

۸۵ درصد از کشت گندم در استان بوشهر به صورت دیم است

۸۵ درصد از کشت گندم در استان بوشهر به صورت دیم است

بوشهر - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: ۸۵ درصد از کشت گندم در استان بوشهر به صورت دیم است.

رضا حسین پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهترین زمان کشت گندم در استان بوشهر در آبان‌ماه است و برداشت گندم نیز در فروردین‌ماه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به کشت گندم در سطح حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد از گندم استان بوشهر به صورت دیم کشت می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۱۱ هزار تن بذر گندم برای سال جاری خبر داد و افزود: استان بوشهر نیازهای خود به گندم را طی دو سال اخیر توانسته تأمین کند.

وی بیان کرد: برخی از کشاورزان استان بوشهر به دلیل کاهش میزان بارندگی‌ها در استان نسبت به کشت گندم به صورت دیم مردد هستند.

کد مطلب 5052270

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