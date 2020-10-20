به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جف بریجز بازیگر سرشناس دیروز دوشنبه در توییتر اعلام کرد که به سرطان لنفوم مبتلا شده است.

او در پستی که منتشر کرد با ارجاعی به «لبوفسکی بزرگ» که در آن نقش شخصیت «دود» را بازی کرده بود، نوشت: همانطور که اگر «دود» بود می‌گفت … جزییات جدیدی آشکار شده است ... .

وی افزود: به سرطان غدد لنفاوی مبتلا شده‌ام. گرچه یک بیماری جدی است اما حس می‌کنم که خوشبختم از اینکه یک تیم از پزشکان خوب دارم. وی در ادامه گفت درباره روند بهبودی‌اش خبر رسانی می‌کند.

این بازیگر در توییتی دیگر از حامیانش تشکر کرد و از آنها خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری رای بدهند.

بریجز نوشت: عمیقاً از عشق و حمایت خانواده و دوستانم سپاسگزارم و از دعای شما و آرزوی سلامتی‌تان متشکرم. در حالی که شما را دارم، لطفاً یادتان باشد باید رای بدهید. زیرا در این راه همه با هم هستیم.

از نقش‌آفرینی‌های جدید جف بریجز می توان به «دوران بد در ال‌رویال» اشاره کرد که وی در سال ۲۰۱۸ بازی کرد و به تازگی هم در تولید «مرد پیر» مینی‌سریالی تلویزیونی حضور داشت. وی هفت بار نامزدی اسکار را کسب کرده و آن را برای «قلب دیوانه» در سال ۲۰۱۰ دریافت کرده است.