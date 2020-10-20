سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: طی مدت یاد شده با این سرمایه گذاری حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تراکتور، ۷ هزار دستگاه کمباین برنج، ۳۸۰۰ دستگاه کمباین غلات و ۲۸۰ هزار ادوات به بخش کشاورزی تزریق شد.

کامبیز عباسی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا نیمه نخست مهر ماه بیش از ۱,۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل خط اعتباری شماره ۸ مکانیزاسیون کشاورزی به بهره برداران تخصیص یافته است، گفت: این میزان تسهیلات تخصیصی در مقایسه با ۶ ماه سال قبل ۳ برابر رشد داشته است.

وی جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در ۶ ماه سال گذشته را ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: در ۶ ماهه امسال به رغم محدودیت‌های اقتصادی و ناشی از بیماری کرونا قریب به ۸ هزار دستگاه تراکتور در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و امیدواریم این روند در ۶ ماهه دوم سال ادامه یابد.

وی یادآور شد: حدود ۹۵ درصد ماشین‌ها و ادوات کشاورزی که در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است از محل تولید صنعت داخل بوده و ۵ درصد واردات به این دلیل است که برای تولید برخی ماشین‌های مورد نیاز، تولید کننده داخلی در کشور نداریم.

عباسی در مورد افزایش قیمت ماشین‌های کشاورزی اظهار داشت: با توقف پرداخت ارز ترجیحی به بخش مکانیزاسیون کشاورزی، قیمت ماشین‌های کشاورزی نیز تغییر خواهد داشت و از این رو امیدواریم بخشی از قیمت این ماشین‌ها را به کشاورزان کمک کنیم.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: تلاش می‌کنیم در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات، هنگام خرید ماشین‌ها از کشاورزان حمایت کنیم.

وی در عین حال بر برنامه ریزی و آماده سازی بسته‌های حمایتی از کشاورزان در حوزه مکانیزاسیون تاکید کرد.

عباسی اذعان داشت: با توجه با افزایش نرخ دلار و توقف تخصیص ارز ترجیحی، کشور باید به سمت بومی سازی واقعی برای ساخت ماشین‌های کشاورزی برود.