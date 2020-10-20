بازداشت جوانان طرفدار حشد شعبی در راستای اجرای قانون نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عدنان فیحان» رئیس فراکسیون پارلمانی صادقون اعلام کرد که بازداشت جوانان حامی نیروهای حشد شعبی توسط دولت در راستای اجرای قانون نیست.

وی افزود: این اقدامات برای راضی کردن افراد خاص و نه اجرای قانون و محافظت از ساختار و جایگاه حاکمیت، صورت می گیرد.

فیحان بیان کرد: ما بارها اعلام کرده ایم که دولت باید به وظایف خود در قبال محافظت از اموال مردم و حکومت عمل کند.

وی به بازداشت تعدادی از جوانان معترض به اهانت علیه نیروهای حشد شعبی و رها کردن افرادی که دست به تخریب اموال عمومی زده اند اشاره کرد.

فیحان ادامه داد: چرا به خانواده های این جوانان اجازه ملاقات با آنها یا وکیل گرفتن برای آنها داده نمی شود؟