۲۷ نفر بر اثر کرونا در البرز جان باختند

محمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد زیادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۲۷ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۷۹ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۳۹۳ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت ۲۷ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جانباختگان به یک هزار و ۴۷۲ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۲۰ هزار و ۶۲۲ نفر اعلام کرد و متذکر شد: همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۱۸ هزار و ۳۵۵ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.